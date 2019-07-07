Загитова в образе Клеопатры, скромность Туктамышевой и новое звание Трусовой: как фигуристы готовятся к сезону-2019/20

В предстоящем сезоне олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова представит произвольную программу в образе древнеегипетской царицы Клеопатры. Ещё одна россиянка Елизавета Туктамышева приняла решение отказаться от показательного номера с раздеванием, а двукратная победительница юниорских чемпионатов мира Александра Трусова стала обладательницей звания мастера спорта международного класса. Последние события в мире фигурного катания — в материале RT.

Царственная Загитова и романтичная Туктамышева

Одной из главных интриг до недавнего времени оставалось то, с какой программой в предстоящем сезоне выступит олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова. Завесу тайны приоткрыл хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с учениками Этери Тутберидзе. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографии с тренировки своей подопечной, которой предстоит выйти на лёд в образе древнеегипетской царицы Клеопатры.

«Наконец-то готово. Новая произвольная программа. Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл — The Feelings Begin, Морис Жарр — увертюра Lawrence d'Arabie, Хатир Хичам — Ramses», — написал специалист.

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Ещё одна представительница сборной России Елизавета Туктамышева также определилась с музыкой для короткой программы. В ней она выступит под Drumming Song в исполнении британской группы Florence and the Machine. Фигуристка рассказала, что сама выбрала данную композицию, в чём её поддержала канадский хореограф Шелин Бурн.

«Послала Шелин понравившуюся мне музыку, чтобы она знала, какое направление предпочитаю. Думаю, что ей нужно посмотреть мои программы, и она поймёт, что я за человек. Мне хочется чего-то нового, но в то же время того, что являлось бы частью меня», — цитирует россиянку Golden Skate.

К разочарованию некоторых поклонников, Туктамышева приняла решение внести изменения и в показательное выступление. На смену прошлогоднему дерзкому номеру с раздеванием, всколыхнувшему мир фигурного катания, придёт романтическое выступление под песню Shallow, ставшую саундтреком к кинофильму «Звезда родилась». Его постановкой занимается известный хореограф Илья Авербух.

Российский тренер Александр Жулин, ранее сотрудничавший с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, рассказал, как важно подобрать правильную музыку под характер спортсмена.

«Работал с Медведевой и в один момент увидел её в музыке Исаака Шварца к фильму «Звезда пленительного счастья». Это очень сильная тема. Включил, она пошла кататься и полностью растворилась на площадке, стала какой-то маленькой, никуда не едущей, а масштабная музыка её просто «сожрала». На следующий день привёз ей композицию того же автора из фильма «Мелодии белой ночи». Это душераздирающая скрипка, под которую Евгения сделала три первых движения, и я сразу понял, что это её», — цитирует Жулина РИА Новости.

Кроме того, он признался, что не отказался бы от нового сотрудничества с россиянкой.

Рок-композиции Алиева и настрой Коляды

В предстоящем сезоне серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года Дмитрий Алиев попытается вновь вернуться в состав национальной команды на крупнейшие международные старты. В этом ему должны помочь композиция Dors Sur Des Roses из рок-оперы «Моцарт» и песня The Sound of Silence американской группы Disturbed, под которые он выйдет на лёд в короткой и произвольной программах соответственно.

Ещё один россиянин Михаил Коляда также приоткрыл завесу тайны над своими планами. По его словам, в рамках короткой программы он намерен выполнить два четверных прыжка.

«Нам нужно подходить к вещам более разумно и тактично, а не пытаться делать все прыжки с самого начала. Я планирую исполнять четверной лутц и тулуп. Сальхов пока под знаком вопроса, но это возможно. Мы подумаем об этом на практике. В программе будет то, что получается лучше всего», — цитирует серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года «Спорт-Экспресс».

Если одиночники в большинстве своём склоняются к популярным мелодиям, то пары стремятся отдавать предпочтение мюзиклам. Так, дуэт Виктория Синицына — Никита Кацалапов выбрали для своего ритм-танца композицию из кинофильма «Поющие под дождём».

Новое звание Трусовой и успехи сына Плющенко

В прошлом сезоне Загитова пополнила свою коллекцию наград званием чемпионки мира, однако лишь сейчас спортсменка призналась, насколько непросто ей далась победа в японской Сайтаме. По её словам, перед стартом турнира она чувствовала неудовлетворённость собой и своими результатами, и тогда на помощь пришла Тутберидзе.

«Была ли я готова закончить карьеру? Как оказалось, нет. Когда понимаешь, что теряешь то, что тебе дорого, начинаешь ещё больше этим дорожить. Наверное, мне нужно было это прочувствовать», — заявила спортсменка.

«Как говорят, иногда благодаря хорошему пинку мы обретаем крылья. Мне нужен был этот самый пинок. Уговаривать и гладить по головке — это не про меня. Тутберидзе тогда сказала: «Нет, едем». Я очень ей благодарна за то, что она настояла на своём», — цитирует Загитову «Мир фигурного катания».

На данный момент россиянка не планирует завершать профессиональную карьеру, однако уже сейчас задумывается о том, чем могла бы заниматься по её окончании. Так, спортсменка рассказала, что ей было бы интересно попробовать себя в модельном бизнесе.

«Фотосессии для меня — это работа, которая приносит удовольствие. Когда съёмки с девяти утра до восьми вечера, то устаёшь не меньше, чем на тренировках. Но положительных эмоций всё равно больше. Роль модели мне очень нравится. Чувствую, что стала более раскрепощённой, потому что в студии столько людей смотрит на то, что ты делаешь. Это похоже на игру актёра. А я хоть и привыкла выступать при полных залах, сначала была зажата и стеснялась», — призналась фигуристка.

Ещё одной большой страстью олимпийской чемпионки является японская культура. На днях она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях фотографией в кимоно, обратившись к своим поклонникам с благодарностью и обещанием вновь вернуться в Страну восходящего солнца.

Тем временем двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова указом Министерства спорта РФ получила звание мастера спорта международного класса. В предстоящем сезоне спортсменка сможет выступать на взрослых соревнованиях.

Что касается более отдалённых перспектив российского фигурного катания, то болельщики продолжают восхищаться талантом сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По словам его матери, музыкального продюсера Яны Рудковской, шестилетний Александр оттачивает программу и выполняет прыжки, которые не получались у его отца и в более взрослом возрасте.

«Если бы он был бездарем, пошёл бы в футбол. А если бы и так не получилось, тогда в хоккей. Или же просто учиться в школу. Но у него талант к фигурному катанию. Хотя одного таланта мало. Надо ещё шесть-семь часов в день пахать на льду, если ты хочешь чего-то добиться», — приводит слова Рудковской «Собеседник».