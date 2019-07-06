Загитова в произвольной программе следующего сезона предстанет в образе Клеопатры

Российская фигуристка Алина Загитова в следующем сезоне будет показывать произвольную программу в образе Клеопатры.

«Наконец-то готово. Новая произвольная программа — Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл —The Feelings Begin, Морис Жарр — увертюра Lawrence d'Arabie, Хатир Хичам — Ramses», — написал в Instagram хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

После победы на чемпионате мира-2019, Алина Загитова стала первой российской фигуристкой в истории, которая выиграла все крупные турниры в женском одиночном катании. Помимо мирового первенства, на её счету победы на чемпионате Европы и Олимпийских играх и финале Гран-При.

Ранее Загитова заявила о намерении попробовать себя в модельном бизнесе.