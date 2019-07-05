Загитова заявила о намерении попробовать себя в модельном бизнесе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что стала более раскрепощенной и заявила, что хотела бы попробовать себя в модельном бизнесе.

«Когда съёмки с 9 утра до 8 вечера, то устаешь не меньше, чем после тренировок. Роль модели мне очень нравится. Думаю в будущем попробовать себя в модельном бизнесе. Я чувствую, что стала более раскрепощенной, в студии столько людей смотрят на то, что ты делаешь, как работаешь. Всё должно быть исполнено на высшем уровне. Это похоже на работу актёра. А я хоть и привыкла выступать при полных залах, всё сначала была зажата и стеснялась, – заявила Загитова в интервью журналу «Мир фигурного катания».

Также спортсменка заявила, что хотело бы лично познакомиться с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева вошли в обновлённый пул допинг-тестирования ISU.