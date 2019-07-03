Загитова и Медведева вошли в обновлённый пул допинг-тестирования ISU

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Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил информацию о новых пулах допинг-тестирования.
Загитова и Медведева вошли в обновлённый пул допинг-тестирования ISU
  • © Hitoshi Mochizuki/AFLO
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ISU, в обновлённые допинг-пулы организации вошли 25 российских спортсменов.

Фигурное катание: Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова (одиночное катание), Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов (парное), Виктория Синицына — Никита Кацалапов (спортивные танцы).

Конькобежный спорт: Анна Чернова, Ольга Фаткуллина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, и Руслан Захаров.

Шорт-трек: Семен Елистратов, Екатерина Константинова и Софья Просвирнова.

Также в список вошли такие известные спортсмены, как Юдзуру Ханю, Мартина Сабликова, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Ранее сообщалось, что фигуристка Сотскова прервала сбор из-за смерти отца.

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