Фигуристка Сотскова прервала сбор из-за смерти отца

Российская фигуристка Мария Сотскова прервала тренировочный сбор в Кисловодске из-за смерти отца.

Об этом сообщает пресс-служба ЛТК ЦСКА. Фигуристка прервала тренировки и вылетела в Москву.

Другие подробности трагедии не приводятся.

Ранее стало известно, что Сотскова завершила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.