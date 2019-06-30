Фигуристка Сотскова прервала сбор из-за смерти отца
Российская фигуристка Мария Сотскова прервала тренировочный сбор в Кисловодске из-за смерти отца.
- ©Goran Stanzl/Xinhua
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба ЛТК ЦСКА. Фигуристка прервала тренировки и вылетела в Москву.
Другие подробности трагедии не приводятся.
Ранее стало известно, что Сотскова завершила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.
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