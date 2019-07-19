Ягудин сравнил Загитову и Медведеву с собой и Плющенко
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- РИА Новости
«Популярность фигурного катания зашкаливает, вот и число хейтеров тоже растёт. Особенно у Загитовой и Медведевой. У них практически та же история, что и у нас с Женей Плющенко в 2002-м. Только тогда СМИ были другие. Сейчас, в век интернета и гаджетов, информация распространяется в разы быстрее. А в остальном – всё то же самое», — приводит слова Ягудина «Советский спорт».
Он отметил, что подобные личные противостояния только добавляют популярности фигурному катанию.
Ранее Медведева рассказала о переменах в своей жизни после переезда в Канаду.