Ягудин сравнил Загитову и Медведеву с собой и Плющенко

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказал мнение об ажиотаже вокруг фигурного катания в свете противостояния Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

«Популярность фигурного катания зашкаливает, вот и число хейтеров тоже растёт. Особенно у Загитовой и Медведевой. У них практически та же история, что и у нас с Женей Плющенко в 2002-м. Только тогда СМИ были другие. Сейчас, в век интернета и гаджетов, информация распространяется в разы быстрее. А в остальном – всё то же самое», — приводит слова Ягудина «Советский спорт».

Он отметил, что подобные личные противостояния только добавляют популярности фигурному катанию.

Ранее Медведева рассказала о переменах в своей жизни после переезда в Канаду.