Личная жизнь Медведевой и новое платье Загитовой: что обсуждают болельщики российских фигуристок

Двукратная победительница первенств планеты Евгения Медведева опровергла слухи о своём романе с молдавским спортсменом Лилианом Бынзарем. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова представила короткую программу на ледовом шоу в Японии, а болельщики особо отметили её чёрное кружевное платье. В свою очередь, Елизавета Туктамышева выразила удивление по поводу цены билетов на фигурное катание и поблагодарила болельщиков за поддержку.

Приглашение сборной на ОИ-2020 и новые программы

Одним из главных событий последних дней в российском спорте стало официальное приглашение сборной на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Оно означает, что отечественные атлеты смогут выступить на соревнованиях под собственным флагом и свободно использовать иную государственную символику РФ. Свои эмоции по поводу этого уже выразили многие спортсмены, тренеры и функционеры. Среди них — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, не понаслышке знакомая с ситуацией, когда на старт приходится выходить в нейтральном статусе.

«Теперь у нас будет флаг. Я счастлива!», — написала фигуристка на своей странице в Instagram.

Во время Олимпийских игр в Пхёнчхане национальная команда была лишена права выступать под своим флагом в связи с дисквалификацией Олимпийского комитета России (ОКР).

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Тем временем бывшие и нынешние звёзды мирового фигурного катания вновь собрались в Японии для участия в ледовом шоу The Ice, которое пройдёт в конце июля — начале августа. В рамках первого выступления чемпионка мира 2019 года Алина Загитова впервые представила свою короткую программу.

Внимание болельщиков привлёк наряд россиянки. Она вышла на лёд в чёрном кружевном платье, подчёркивающем драматический образ, воссозданный при помощи песни Me Voy израильской певицы Ясмин Леви.

Помимо Загитовой в Японию приехали бронзовый призёр первенства планеты 2018 года Михаил Коляда, обладатель серебряной медали Пхёнчхана-2018 Сёма Уно, двукратный чемпион планеты Натан Чен и другие.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с группой Этери Тутберидзе, на своей странице в социальных сетях поделился фрагментами новых программ своих подопечных — Загитовой, Александры Трусовой, Анны Щербаковой, а также Алёны Косторной. Кроме того, в ролике присутствуют казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, а также представительница младшей возрастной группы Камила Валиева.

Рост популярности

Популярность фигурного катания растёт от сезона к сезону, что отмечают не только сторонние наблюдатели, но и сами спортсмены. Так, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков, которые приходят на трибуны несмотря на высокие цены на билеты.

«Увидела цены на билеты и поняла: как же хорошо, что могу смотреть на всё прямо со льда. Но ведь спрос рождает предложение и поэтому я очень рада, что женское фигурное катание в России за десять лет прошло путь от пустых трибун с родственниками до аншлагов на каждом старте», — написала Туктамышева.

При этом некоторые спортсмены продолжают задумываться о том, как сделать фигурное катание ещё более зрелищным. Для этого в ход должны пойти не только оригинальные костюмы и образы, но и дополнительный инвентарь. Однако, по словам Александра Энберта, выступающего в паре с Натальей Забияко, подобное нововведение пока не одобрено Международным союзом конькобежцев (ISU).

«Но над этими правилами можно подумать. Разрешение инвентаря точно бы добавило зрелищности. Мне нравится, что сейчас делает ISU, особые представления фигуристов, подсветка. Это шоу, как в Америке, в эту сторону нужно развиваться. Пока киберспорт нас не вытеснил», — отметил фигурист в интервью «Спорт-Экспрессу».

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Тем временем Евгения Медведева была вынуждена оправдываться после публикации в Instagram фотографии с молдавским фигуристом Лилианом Бынзарем, также тренирующимся под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Некоторые подписчики успели «поженили» спортсменов. Россиянке пришлось незамедлительно опровергать неверные выводы, напомнив, что её «жениху» всего 15 лет.

Планы на будущее

Также стало известно, что на стене одного из домов Ижевска, малой родины Загитовой, в скором времени появится изображение фигуристки. Местные СМИ сообщили о том, что проект уже был одобрен жителями и в настоящий момент находится на стадии согласования с властями города. Его реализацией займётся художник Антон Нырков.

«Почему именно Алина Загитова? Потому что она действительно наше достояние, она умница, красавица и про неё нужно говорить», — приводит слова председателя совета дома Натальи Агафоновой портал Susanin.new.

Самой Загитовой также не чуждо творчество. Рассказывая о своих увлечениях, она призналась, что иногда берёт онлайн-уроки макияжа, так как ей интересная работа визажистов. Кроме того, фигуристка заявила, что мечтает открыть в Москве ресторан японской кухни, а также прыгнуть с парашютом.

«Хотела бы открыть ресторан, какого в Москве ещё не было. Возможно, со временем и этот проект осуществится. Я очень люблю Японию, мне нравится еда, культура, архитектура… У меня в новой квартире даже комната будет оформлена в японском стиле. И ещё есть мечта прыгнуть с парашютом, но я пока не могу решиться. Или с тарзанки. Очень хочется! Но для этого, мне сказали, мой вес должен быть больше 50 кг. А я меньше вешу», — сказала Загитова в интервью журналу «Мир фигурного катания».