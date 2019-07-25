Туктамышева рада росту популярности женского фигурного катания в России

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила рост популярности женского одиночного фигурного катания на родине.
Туктамышева рада росту популярности женского фигурного катания в России
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Увидела цены на билеты на фигурное катание и обрадовалась, что я могу смотреть на всё прямо со льда. Но спрос рождает предложение, потому я очень рада, что женское фигурное катание в России за десятилетие прошло путь от пустых трибун с родственниками до аншлагов на каждом старте. Болельщики, спасибо вам!» — написала Туктамышева в Instagram.

В июле поступили в продажу билеты на контрольные прокаты сборной России, которые состоятся в «Лужниках» 7 и 8 сентября. Стоимость — от 300 до 2500 рублей.

Ранее сообщалось, как российские фигуристы проводят межсезонье.

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