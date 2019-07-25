Визит Загитовой к премьеру Японии, призыв Губерниева и воспоминания Туктамышевой: события в мире фигурного катания

Российская фигуристка Алина Загитова посетила резиденцию премьер-министра Японии Синдзо Абэ и подарила ему плюшевую копию своей собаки Масару. Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал болельщиков одинаково поддерживать всех российских спортсменов, а также выступил в защиту тренера Этери Тутберидзе. Елизавета Туктамышева показала, как она выполняла тройной аксель десять лет назад. Об этих и других событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Встреча Загитовой и премьер-министра Японии и признание израильской певицы

Российская фигуристка Алина Загитова вновь вернулась в Японию, однако на этот раз по торжественному поводу. Спортсменка получила приглашение посетить резиденцию премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Глава правительства поздравил Загитову с успешным выступлением в прошедшем сезоне. Помимо прочего, речь шла и о любимице спортсменки — собаке породы акита-ину по кличке Масару, подаренной ей властями префектуры Акита после триумфального выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растёт Масару. Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с ней сможете приехать на историческую родину», — приводит слова Абэ ТАСС.

В ответ чемпионка мира нынешнего года призналась, что и сама хотела бы приехать с собакой в Японию, однако та плохо переносит перелёты. Тем не менее премьер-министр не остался без сюрприза: Загитова вручила ему плюшевую копию акита-ину.

«Это мне вместо Масару», — пошутил Абэ.

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Загитова не раз признавалась в любви к Японии и местным болельщикам, которые отвечают ей взаимностью и оказывают колоссальную поддержку во время выступлений. Известный тренер Татьяна Тарасова отметила, что спортсменка является гордостью России, которой восхищаются далеко за её пределами.

«Конечно, я рада за Загитову, за нашу страну. Алина — чемпионка Европы, мира, Олимпийских игр. Премьер-министру тоже хочется посмотреть на девочку, у которой такие прекрасные достижения. И у них были успешные фигуристки. Мне кажется, все должны быть рады. Конечно, мы рады любым приглашениям — если только не в тюрьму», — цитирует специалиста Sport24.

Несколькими днями ранее хореограф Даниил Глейхенгауз объявил, что в своей новой короткой программе россиянка выступит под песню Me Voy в исполнении Ясмин Леви. Вскоре на новость откликнулась сама певица. Она призналась, что была приятно удивлена выбором фигуристки, о чём рассказала на своей странице в Instagram.

«Если бы я была моложе, воскликнула бы: «Вау! Мне это удалось!». Но мне 43 года, у меня за спиной большой опыт. Просто рада, что моё творчество её вдохновило. Надеюсь, моя песня затронет и другие души по всему миру. Однажды я поняла, что все мы рано или поздно умрём, поэтому нужно лишь быть скромным и счастливым», — написала Леви, прикрепив к посту фрагмент выступления Загитовой.

Призыв Губерниева и поездка Тутберидзе в США

Российский комментатор Дмитрий Губерниев решил присоединиться к экспертам и фигуристам, призывающим болельщиков Загитовой и Евгении Медведевой прекратить вражду и начать переживать за обеих девушек. По его словам, большинство из них не осознают трудностей, сопутствующих спорту, и пытаются выдумать скандал на пустом месте.

«Не делю наших спортсменок, потому что люблю их всех. Не понимаю неистовства фанатов, но даже биатлону далеко до фигурных историй. И я согласен с Ильёй Авербухом. Раньше о фигурном катании говорили раз в четыре года. А теперь скандалы чуть ли не каждый день. Ребята, спорт — это шоу! Это индустрия развлечений. А для атлета, тренера, массажиста, доктора это тяжёлый каждодневный труд», — приводит слова журналиста сайт телеканала «Матч ТВ».

Кроме того, он встал на защиту тренера Этери Тутберидзе, которую неоднократно обвиняли в слишком суровом отношении к подопечным. Он подчеркнул, что высоких результатов невозможно добиться без тяжёлых нагрузок, которые со стороны могут показаться пытками.

«На Этери Тутберидзе нападают, что она мучит детей. А что, Татьяна Покровская никого не мучит? Или вот 13-летние китайцы побеждают в прыжках в воду! Такой выбор, вы отдали ребёнка в профессиональный спорт. И меня мучили, когда в детстве занимался греблей. Я хотел побеждать — не получилось. Теперь выигрывают другие», — добавил Губерниев.

В перерыве между тренировочными сборами сама Тутберидзе навестила свою дочь Диану Дэвис, выступающую в парном катании с Глебом Смолкиным. С нынешнего сезона дуэт тренируется в США под руководством Игоря Шпильбанда. Уже в конце августа им предстоит выступить на первом этапе юниорского Гран-при во французском Куршевеле.

Стабильность Туктамышевой и новое амплуа Сотниковой

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева решила вспомнить начало карьеры, а также продемонстрировать любителям фигурного катания настрой на предстоящие старты. На странице в Instagram она опубликовала видеозапись 10-летней давности, на которой исполняет один из своих коронных элементов — тройной аксель.

«Девочка из Глазова, где поезд стоит две минуты. Десять лет спустя — всё ещё в игре», — подписала ролик фигуристка.

Тем временем Аделина Сотникова, не выступавшая в официальных соревнованиях с сезона-2015/16, рассказала, что планирует выучить несколько элементов парного катания. Она уже выполнила поддержку вместе с серебряным призёром Универсиады 2015 года Алексеем Рогоновым. Однако вряд ли речь идёт о полноценном возвращении фигуристки на лёд. Скорее всего, в непривычном для себя амплуа она выступит в новом ледовом шоу.

Неприятный инцидент произошёл с восходящей звездой женского одиночного катания Алисой Лю. Её тренер Лаура Липецки рассказала, что в преддверии североамериканского турнира Glacier Falls Summer Classic 2019 грабители проникли в дом 13-летней фигуристки и украли множество ценных вещей, в том числе её коньки. В связи с этим ей пришлось в кратчайшие сроки изготавливать новую пару. Однако юной спортсменке, известной своим четверным лутцем, удалось справиться со стрессовой ситуацией и даже победить на соревнованиях.