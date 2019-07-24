Израильская певица Леви рада, что Загитова будет выступать под её песню в сезоне-2019/20

Израильская исполнительница Ясмин Леви отреагировала на новую короткую программу российской фигуристки Алины Загитовой, поставленной на музыку из её композиции Me Voy.

«Если я была бы помладше, я бы сказала: «Вау, я сделала это!» Но теперь, когда мне 43 года, и я повидала много всего, я просто счастлива, что смогла доставить ей радость и вдохновить своим творением», — написала Леви в своём Instagram.

13 июля 17-летняя олимпийская чемпионка завершила постановку программ для выступлений в сезоне-2019/20. Короткая программа поставлена на композицию Леви — Me Voy, а в произвольной Загитова предстанет в образе Клеопатры.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии встретился с Загитовой.