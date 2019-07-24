Израильская певица Леви рада, что Загитова будет выступать под её песню в сезоне-2019/20

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Израильская исполнительница Ясмин Леви отреагировала на новую короткую программу российской фигуристки Алины Загитовой, поставленной на музыку из её композиции Me Voy.
Израильская певица Леви рада, что Загитова будет выступать под её песню в сезоне-2019/20
  • @azagitova / Instagram

«Если я была бы помладше, я бы сказала: «Вау, я сделала это!» Но теперь, когда мне 43 года, и я повидала много всего, я просто счастлива, что смогла доставить ей радость и вдохновить своим творением», — написала Леви в своём Instagram.

13 июля 17-летняя олимпийская чемпионка завершила постановку программ для выступлений в сезоне-2019/20. Короткая программа поставлена на композицию Леви — Me Voy, а в произвольной Загитова предстанет в образе Клеопатры.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии встретился с Загитовой.

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