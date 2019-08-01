Загитова в образе самурая, 17-летие Самодуровой и успех ученицы Орсера: последние события в мире фигурного катания

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова попробовала себя в роли самурая во время съёмок телепередачи в Японии. По её словам, ей подходит образ древнего воина. Победительница первенства Европы 2019 года Софья Самодурова отметила свой день рождения в компании коллег по группе Алексея Мишина, а Екатерина Куракова, сменившая российское спортивное гражданство на польское, завоевала первый серьёзный трофей под руководством Брайана Орсера. Что ещё происходит в мире фигурного катания — в материале RT.

«Я люблю вызовы»

Алина Загитова снялась в рекламном ролике для известной компании спортивной одежды и инвентаря. В видеозаписи, опубликованной в Instagram, она продемонстрировала несколько упражнений и танцевальных элементов, показывая, что у фигурного катания, как и у его представителей, есть две стороны.

Также россиянка рассказала, что для неё значит этот вид спорта. По её признанию, двигаться вперёд её заставляют многочисленные вызовы, возникающие на пути профессионального атлета.

«Фигурное катание — это не просто карьера и работа, это моя жизнь. Надевая коньки, я чувствую себя собой. Когда просто — это не для меня, я люблю вызовы. Это мне просто необходимо. Фигурное катание — это полёт. Ощущаю себя свободной и сильной. Мне повезло, что моя команда и болельщики верят в меня. Спасибо им! Но самое главное — оставаться собой», — сказала Загитова.

С конца июля по начало августа действующая чемпионка мира находится в Японии, где вместе с другими звёздами фигурного катания принимает участие в серии ледовых шоу. У россиянки много поклонников среди местных жителей, в связи с чем её часто приглашают принять участие в телевизионных программах.

В одной из них Загитовой довелось исследовать культуру и историю Страны восходящего солнца и на личном опыте соприкоснуться с некоторыми её элементами. Фигуристка примерила на себя костюм самурая и даже взяла в руки саблю.

«Я немного похожа на самурая», — сказала россиянка.

17-летняя Загитова, к своему возрасту добившаяся наивысших успехов в спорте, уже сама является кумиром для будущих поколений спортсменок. В перерывах между выступлениями в шоу она посетила японскую Ниигату, где пообщалась с воспитанницами местной школы фигурного катания. Интересно, что именно в этом месте россиянка проводила тренировочный сбор в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане.

День рождения Самодуровой

30 июля своё 17-летие отметила чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова. Этот день она провела на сборах в Италии вместе с группой Алексея Мишина. Однако от этого событие не стало менее торжественным. Не обошлось без праздничного торта, а свои поздравления фигуристке передали многочисленные друзья и коллеги — Елизавета Туктамышева, Виктория Синицына, Александра Степанова и другие.

На своей странице в Instagram Самодурова призналась, что ей было приятно получить пожелания от близких, знакомых и болельщиков.

«Итак, 17 лет! Во-первых, хочу поблагодарить своих родителей за то, что подарили мне жизнь, за вашу поддержку, любовь, заботу, ласку и тепло, сказать спасибо за всё, что вы делаете для меня! Вы и так знаете, что я вас очень люблю! Во-вторых, хотела бы выразить благодарность своим тренерам, которые сегодня рядом со мной и разделяют эту радость, за поздравление! Рада, что могу провести с близкими людьми такой важный для меня день!» — написала спортсменка.

Кроме того, Самодурова обратилась к своим друзьям и болельщикам, выразив им благодарность за поддержку, которая является для неё серьёзной мотивацией.

Триумф Кураковой и завершение карьеры Лободы

До начала сезона-2019/20 остаётся совсем немного времени, а первые юниорские старты пройдут уже в конце августа. Болельщики с нетерпением ожидают выхода на лёд своих кумиров, а спортсмены постепенно определяются с расписанием на предстоящий год.

Так, стало известно, что дочь российского специалиста Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, примет участие во втором этапе юниорского Гран-при, который пройдёт в американском Лейк-Плэсиде с 28 по 31 августа. По завершении прошлого сезона дуэт начал тренироваться под руководством Игоря Шпильбанда и перебрался в США.

Россиянка Екатерина Куракова, в нынешнем межсезонье сменившая спортивное гражданство, завоевала первый большой трофей в качестве представительницы Польши. Она стала победительницей престижного канадского турнира Minto Summer Skate 2019, набрав в общей сложности 182,77 балла.

«Соревнования не обошлись без приключений, однако мы запомним их навсегда! Что могу сказать? Будем работать дальше, ведь нас ждёт интересный сезон. Спасибо большое за вашу поддержку и приятные сообщения», — написала фигуристка.

Вместе с гражданством фигуристка сменила и тренера: в настоящий момент она сотрудничает с канадским специалистом Брайаном Орсером, хорошо известным российским болельщикам по работе с Евгенией Медведевой.

Тем временем Алла Лобода, выступавшая в танцах на льду с Антоном Шибнёвым, приняла решение завершить профессиональную карьеру. Высшим достижением спортсменки является серебро юниорского чемпионата мира 2017 года.

«Сейчас я понимаю, что, передавая всё, чему меня научили мои наставники, своим маленьким ученикам, принесу гораздо больше пользы. Я только пробую, совершаю первые шаги в качестве тренера. Но уже безумно воодушевлена и взволнована», — цитирует Лободу РИА Новости.

Кроме того, она призналась, что хотела бы попробовать свои силы в ледовых шоу.