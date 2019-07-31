Необычная победа россиянок, планы Алиева и сравнение Тутберидзе с Фергюсоном: что происходит в мире фигурного катания

Российские фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная приняли участие в необычном марафоне, в котором опередили мужчин-бегунов. Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года Дмитрий Алиев рассказал, что намерен включить в новые короткую и произвольную программы два четверных прыжка, а обладатель бронзы первенства России 2015 года Адьян Питкеев сравнил тренера Этери Тутберидзе с экс-наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Об этих и других событиях в мире фигурного катания в межсезонье — в материале RT.

Российские фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная проводят последние недели межсезонья в Японии. В перерывах между выступлениями в ледовом шоу The Ice они приняли участие в необычном конкурсе, организованном местным телеканалом. Объединившись в команду, спортсменки соревновались с мужчинами-бегунами в эстафете, при этом находясь на льду. На протяжении всего забега фигуристки отставали, однако усилиями Косторной победа всё же осталась за ними.

Если отечественные фигуристки радуют болельщиков своими результатами, то конкурентоспособность представителей мужского катания вызывает беспокойство у фанатов.

Двукратный призёр чемпионатов Европы Сергей Воронов отметил успехи Щербаковой, Трусовой и Косторной. Он признался, что рад за их достижения и не испытывает чувства зависти в связи с тем, что юные спортсменки зачастую выполняют более сложные элементы, чем их коллеги-мужчины.

«Знаю, какой ценой всё это достается и сколько вложено сил и здоровья. Только лентяи и бездари могут испытывать зависть к таким спортсменам. Лично у меня результаты девчонок вызывают только уважение. Сложные прыжки им даются за счёт того, что они очень много трудятся. Поверьте мне, это действительно так. Без работы ничего не бывает», — рассказал Воронов в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Кроме того, он предположил, что в скором времени примеру девушек последуют и представители мужского катания.

«Если кто-то уверен в своих силах, то почему не исполнить четверной аксель. Я видел на тренировке, как его пробовал Киган Мессинг, Юдзуру Ханю работал над этим прыжком, но из-за травмы всё приостановилось. Это интересно. Раньше тройной аксель считался элементом ультра-си. Это и сейчас сложный прыжок. Четыре с половиной оборота — это уже другая история, тут на весь организм иная нагрузка. В случае не столь удачного приземления, цена ошибки возрастает во всех смыслах. Но это королевский прыжок, и он сильно поднимет над остальными спортсмена, который его сделает», — добавил Воронов.

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Серьёзный настрой на предстоящий сезон демонстрирует серебряный призёр континентального первенства 2018 года Дмитрий Алиев. По его словам, в новую короткую программу будут включены два четверных, а в произвольной — три четверных прыжка.

«Изначально в короткой планировали лутц и сальхов, но на сборах в Кисловодске была какая-то проблема с лезвием, я слетал с сальхова, поэтому пока его временно убрали. Накатываем вариант с четверными лутцем и тулупом. Всё равно в плюс пойдёт. В произвольной сальхова тоже пока нет», — приводит его слова РИА Новости.

Он признался, что остался доволен своим отпуском, который провёл в Египте и Турции. Кроме того, Алиев рассказал и о своих увлечениях. Свободное время он проводит за игрой в компьютер. Компанию ему составляет бронзовый призёр командного чемпионата мира 2019 года Александр Самарин.

«Как раз Сашке очень нравится FIFA. Турниры проводили. Всегда выбираю мадридский «Атлетико». Не знаю, почему. В жизни-то я играть в футбол люблю, но ни за кого не болею», — признался фигурист.

В отличие от Алиева, бронзовый призёр чемпионата России 2015 года Адьян Питкеев, завершивший профессиональную карьеру два года назад, является большим поклонником футбола и, в частности, английской команды «Манчестер Юнайтед». Он сравнил экс-главного тренера манкунианцев Алекса Фергюсона с Этери Тутберидзе, с которой ему довелось работать в бытность фигуристом.

«Многие вещи для своего тренерского опыта я перенял у футбольных тренеров, особенно у сэра Алекса Фергюсона. Почитал его историю, они очень похожи с Этери Георгиевной. Он многое ставил на академию, на детский спорт — для постоянного притока сильных спортсменов. За три года создал свою «машину», тогда и появились Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Гэри Нэвилл. Любой человек, который хотя бы немного в теме футбола, знает как минимум одну фамилию из этого списка», — цитирует Питкеева «Матч ТВ».

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева вместе с ещё одной ученицей Алексея Мишина Софьей Самодуровой отправилась в Италию. Спортсменки наслаждаются озером Смеральдо и делятся видами города Фондо.

Если отечественные спортсмены предпочитают проводить отпуск за границей, то иностранные фигуристы, напротив, советуют посетить Россию. Так, испанка Сара Уртадо, выступающая в танцах на льду с Кириллом Халявиным, призналась, что была поражена красотой Москвы.

«Когда мне сказали, что предстоит переезд в Москву, я начала сомневаться. У меня ведь уже был опыт посещения российской столицы в 2010 году. Я видела окрестности катка, и здесь всё вокруг казалось опустевшим, серым. Но приехала вновь и увидела совсем другую картину. Я увидела красочный город, где богатая культура, где на каждом шагу есть, чем заняться. Меня ждал сюрприз за сюрпризом, и это относится к людям, которые здесь живут», — приводит слова Уртадо «Чемпионат» со ссылкой на Youtube-канал Ricardo Marquina Montañana.