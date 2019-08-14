Верность Туктамышевой, «свидание» Медведевой и сальто назад Чена: последние события в мире фигурного катания

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что никогда не покинет своего нынешнего наставника Алексея Мишина. Американец Нам Нгуен пригласил в ресторан обладательницу серебра Пхёнчхана-2018 Евгению Медведеву, а двукратный победитель Олимпийских игр Натан Чен исполнил сальто назад. Об этих и других событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Признание Туктамышевой и «бюро находок» Медведевой

Известная своими шутками в социальных сетях россиянка Елизавета Туктамышева в этом межсезонье радует своих поклонников серьёзными размышлениями о фигурном катании. Если раньше она поднимала такие проблемы, как стоимость билетов на трибуны и зарплаты спортсменов, то сейчас поделилась мнением по поводу отношений между наставниками и их учениками.

На своей странице в Instagram чемпионка мира 2015 года опубликовала совместную фотографию с тренером Алексеем Мишиным, с которым она сотрудничает на протяжении 13 лет. По её словам, подобная верность является редкостью в современном спорте.

«Преданность в спорте с каждым годом всё больше и больше обесценивается. С приходом успеха и денег люди порой забывают, откуда они и благодаря кому поднимаются на вершину. Мне ближе такие герои, как Стивен Джеррард и Франческо Тотти или Коби Брайaнт и Дэмьен Лиллард. Да, может быть, в индивидуальных видах спорта это менее заметно, чем в командных, но я знаю одно: с этим человеком, своим тренером, буду вместе всегда», — написала Туктамышева.

Пользователи социальных сетей похвалили фигуристку за верность наставнику. При этом часть из них увидела в сказанном упрёк в адрес соотечественницы Евгении Медведевой, год назад прекратившей сотрудничество с Этери Тутберидзе.

Что касается самой серебряной призёрки Игр в Пхёнчхане, то она продолжает подготовку к новому сезону в Канаде. При этом Медведева активно следит за успехами более молодых коллег. Так, она призналась, что её впечатлили выступления молодых фигуристов во время контрольных прокатов сборной России, прошедших в начале августа в подмосковном Новогорске.

«Очень приятно было смотреть на наших юниоров. Поздравляю с отличными прокатами и началом соревновательного сезона. Будем болеть за вас! Удачи на предстоящих стартах!» — сказала Медведева.

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Тем временем пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) сообщила, где начнёт сезон-2019/20 сама Медведева. Первым турниром россиянки станет Autumn Classic International, проходящий в середине сентября в канадском Оквилле. Соревнования входят в серию «Челленджер».

В перерыве между тренировками россиянка прогуливается по Торонто в компании коллег по группе Брайана Орсера. Так, на этот раз она пошла в ресторан с канадцем Намом Нгуеном. По словам чемпиона мира среди юниоров 2014 года, ему потребовалось 13 месяцев, чтобы уговорить фигуристку отправиться с ним на это «свидание».

Несколькими днями ранее Медведева побывала в Германии, где успела не только отдохнуть, но и совершить доброе дело. У себя в социальных сетях она попросила помочь найти владельца мобильного телефона, который обнаружила на одном из пляжей.

«В Германии на пляже нашли телефон с моей фотографией на заставке. Как я об этом узнала? Пусть останется тайной. Всегда рада помочь в поисках. Испытала на себе. Владелец, отзовись и забери девайс!» — написала спортсменка.

Впоследствии она сообщила, что гаджет благополучно вернулся к своему хозяину.

«Бюро находок Евгении Медведевой сработало на отлично!» — заявила фигуристка.

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова серьёзно отнеслась к подготовке к новому сезону. Она рассказала, что в свою новую программу намерена включить тройной аксель, а также ещё один необычный элемент.

«Мне нужно преодолеть свой страх в первый раз, и тогда я сделаю это. Начнём мы с акселя, а потом посмотрим. Мы экспериментировали с вращениями и нашли очень интересную позицию. До сих пор никто так не делал, посмотрим, сработает ли она. Это предложение Татьяны Николаевны Прокофьевой. В начале прошлого сезона работали над вращениями, я крутилась необычным образом, и мы нашли этот вариант», — цитирует россиянку «Чемпионат».

Возвращение Столбовой и сальто Чена

Стало известно, под какую музыку будет выступать спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Короткую программу они представят под песню Фрэнка Синатры My Way. Сообщается, что композиция будет состоять из нескольких фрагментов в исполнении разных музыкантов. В произвольной программе они выйдут на лёд под саундтрек из кинофильмов о Джеймсе Бонде.

В предстоящем сезоне олимпийская чемпионка 2014 года Ксения Столбова выступит в паре с Алексеем Новосёловым. В сентябре прошлого года спортсменка рассталась со своим бывшим партнёром Фёдором Климовым, с которым они завоевали главные трофеи в своей карьере.

До 2018 года Новосёлов на международных соревнованиях представлял Францию, однако затем принял решение сменить спортивное гражданство. На протяжении нескольких месяцев дуэт тренируется под руководством Николая Морозова.

Двукратный олимпийский чемпион Натан Чен тем временем поразил своих поклонников новым трюком — сальто назад, который фигуристы почти не исполняют на официальных соревнованиях. Кто знает, возможно, в ближайшее время американец включит его в одну из своих программ или показательные выступления.

Новая работа Цурской и бесстрашие Ягудина

Победительница финала юниорского Гран-при Полина Цурская, завершившая профессиональную деятельность в конце мая 2019 года, решила попробовать себя на тренерском поприще. При этом она призналась, что изначально не планировала работать с детьми.

«Когда я только начала, мне многие говорили, что не смогу остановиться. Пока не могу так сказать, но это действительно безумно затягивает. Больше всего нравится ставить прыжки. Я же одиночница, которая славилась именно этими элементами. Не вращениями и скольжением. Наверное, поэтому больше всего удовольствия получаю от этой работы с прыжками», — приводит слова экс-спортсменки Sport24.

При этом она подчеркнула, что намерена и дальше следить за развитием карьеры своих коллег.

«Точно буду смотреть выступления Марии Сотсковой, Анны Щербаковой, Евгении Медведевой, Алёны Косторной. Наверное, эти четыре человека. Понятно, что ими дело не ограничивается. Если, например, Александра Трусова соберёт всю программу из четверных, я тоже посмотрю», — пошутила Цурская.

Тем временем четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин осваивает новый вид деятельности. В настоящий момент он принимает участие в съёмках телешоу, в котором, помимо прочего, ему предстоит проехаться на лошади.

«Мы снимали сюжет о спортивном пилотировании, и когда залезал в самолёт, там сразу предупреждали, где парашют и куда можно выпрыгивать. А если Скиф (лошадь. — RT) побежит? А, так вы будете рядом?! Хорошо, а то я завещание не успел написать», — пошутил экс-фигурист.

Кроме того, он признался, что на коньках чувствует себя комфортнее, чем на лошади.