Медведева начнёт сезон выступлением на турнире в Канаде
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Как сообщает Международный союз конькобежцев (ISU), российская фигуристка Евгения Медведева выступит на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.
Соревнования пройдут с 12 по 14 сентября. На турнире выступят фигуристки из Канады, США, Франции, Великобритании, Японии, Австралии, Израиля, Казахстана, Мексики, Филиппин, Швейцарии, Южной Кореи и Сингапура.
Ранее сообщалось, что Туктамышева сравнила себя с футболистами Джеррардом и Тотти.