Медведева начнёт сезон выступлением на турнире в Канаде

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Анастасия Ксенофонтова
Российская фигуристка Евгения Медведева начнёт новый соревновательный сезон в сентябре.
Медведева начнёт сезон выступлением на турнире в Канаде
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Международный союз конькобежцев (ISU), российская фигуристка Евгения Медведева выступит на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.

Соревнования пройдут с 12 по 14 сентября. На турнире выступят фигуристки из Канады, США, Франции, Великобритании, Японии, Австралии, Израиля, Казахстана, Мексики, Филиппин, Швейцарии, Южной Кореи и Сингапура.

Ранее сообщалось, что Туктамышева сравнила себя с футболистами Джеррардом и Тотти.

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