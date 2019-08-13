Медведева начнёт сезон выступлением на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева начнёт новый соревновательный сезон в сентябре.

Как сообщает Международный союз конькобежцев (ISU), российская фигуристка Евгения Медведева выступит на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.

Соревнования пройдут с 12 по 14 сентября. На турнире выступят фигуристки из Канады, США, Франции, Великобритании, Японии, Австралии, Израиля, Казахстана, Мексики, Филиппин, Швейцарии, Южной Кореи и Сингапура.

Ранее сообщалось, что Туктамышева сравнила себя с футболистами Джеррардом и Тотти.