Туктамышева сравнила себя с футболистами Джеррардом и Тотти

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказала свои мысли о преданности и добавила, что не собирается расставаться со своим тренером Алексеем Мишиным.
Туктамышева сравнила себя с футболистами Джеррардом и Тотти
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Преданность в спорте с каждым годом всё больше и больше обесценивается. С приходом успеха и денег человек порой забывает, откуда он и благодаря кому поднимается на вершину. Мне ближе такие герои, как Стивен Джеррард и Франческо Тотти или Коби Брайант и Дэмиан Лиллард. Да, может быть, в индивидуальных видах спорта это не так заметно, как в командных, но я знаю одно — что с этим человеком я всегда буду вместе», — написала Туктамышева в своём Instagram, прикрепив фото с тренером.

Футболисты Стивен Джеррард и Франческо Тотти, а также баскетболисты Коби Брайант и Дэмиан Лиллард всю карьеру провели в одних клубах.

Ранее Медведева пожелала юным российским фигуристам удачи в новом сезоне.

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