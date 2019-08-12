Туктамышева сравнила себя с футболистами Джеррардом и Тотти

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказала свои мысли о преданности и добавила, что не собирается расставаться со своим тренером Алексеем Мишиным.

«Преданность в спорте с каждым годом всё больше и больше обесценивается. С приходом успеха и денег человек порой забывает, откуда он и благодаря кому поднимается на вершину. Мне ближе такие герои, как Стивен Джеррард и Франческо Тотти или Коби Брайант и Дэмиан Лиллард. Да, может быть, в индивидуальных видах спорта это не так заметно, как в командных, но я знаю одно — что с этим человеком я всегда буду вместе», — написала Туктамышева в своём Instagram, прикрепив фото с тренером.

Футболисты Стивен Джеррард и Франческо Тотти, а также баскетболисты Коби Брайант и Дэмиан Лиллард всю карьеру провели в одних клубах.

Ранее Медведева пожелала юным российским фигуристам удачи в новом сезоне.