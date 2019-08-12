Медведева пожелала удачи в новом сезоне юным российским фигуристам
- РИА Новости
«Очень приятно было смотреть на наших юниоров. Поздравляю с отличными прокатами и началом соревновательного сезона. Будем болеть за вас! Удачи на предстоящих стартах», — написала Медведева в Instagram.
В прошлом сезоне Медведева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в японской Сайтаме.
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