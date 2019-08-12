Медведева пожелала удачи в новом сезоне юным российским фигуристам

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пожелала российским юниорам удачи в новом сезоне.
Медведева пожелала удачи в новом сезоне юным российским фигуристам
  • РИА Новости

«Очень приятно было смотреть на наших юниоров. Поздравляю с отличными прокатами и началом соревновательного сезона. Будем болеть за вас! Удачи на предстоящих стартах», — написала Медведева в Instagram.

В прошлом сезоне Медведева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров объяснил, почему противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой уже закончилось.

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