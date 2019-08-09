Костомаров объяснил, почему противостояние Загитовой и Медведевой уже закончилось
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«Думаю, что между этими фигуристками уже никакого противостояния нет. Загитова немного ушла вперёд, и они не конкурируют друг с другом», — цитирует Костомарова Sport24.
Он также отметил, что невозможно предугадать, кто будет сильнейшей фигуристкой России в новом сезоне, так как во взрослый разряд вышли несколько сильных спортсменок.
В минувшем сезоне Загитова выиграла чемпионат мира, а также завоевала серебро европейского первенства и серии Гран-при. Медведева же стала бронзовой призёркой на ЧМ.
Ранее Костомаров высказал мнение, что россияне смогут побороться за высокие места в танцах на льду на ОИ.