Фигуристка Цурская объявила о завершении карьеры в 17 лет
- РИА Новости
«Всё имеет свойство заканчиваться, вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу. В жизни перед нами часто встаёт сложный выбор, я его сделала в сторону учёбы», — написала Цурская в своём Instagram.
В активе 17-летней спортсменки золото юношеских Олимпийских игр, финала юниорского Гран-при, а также четырёх этапов серии. Кроме того, она трижды выигрывала финал Кубка России и завоевала золото и бронзу чемпионата России среди юниоров.
Ранее сообщалось, что бронзовые призёры ОИ-2018 в танцах на льду пропустят второй сезон подряд.