Фигуристка Цурская объявила о завершении карьеры в 17 лет

Российская фигуристка Полина Цурская объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 17 лет.

«Всё имеет свойство заканчиваться, вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу. В жизни перед нами часто встаёт сложный выбор, я его сделала в сторону учёбы», — написала Цурская в своём Instagram.

В активе 17-летней спортсменки золото юношеских Олимпийских игр, финала юниорского Гран-при, а также четырёх этапов серии. Кроме того, она трижды выигрывала финал Кубка России и завоевала золото и бронзу чемпионата России среди юниоров.

Ранее сообщалось, что бронзовые призёры ОИ-2018 в танцах на льду пропустят второй сезон подряд.