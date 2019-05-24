Бронзовые призёры ОИ-2018 в танцах на льду пропустят второй сезон подряд

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Двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани приняли решение пропустить сезон-2019/20.
Бронзовые призёры ОИ-2018 в танцах на льду пропустят второй сезон подряд
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания США.

Американский дуэт взял паузу в карьере после завоевания двух бронзовых наград на Играх-2018 в Южной Корее и с тех пор активно участвует в различных медиапроектах и шоу.

В активе брата и сестры Шибутани, помимо олимпийских наград, две бронзы и одно серебро чемпионатов мира, два третьих места в финале Гран-при и пять побед на этапах серии.

Ранее сообщалось, что ФФККР признала выступления российских фигуристов в сезоне-2018/19 удовлетворительными.

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