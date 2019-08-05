Предложение Туктамышевой, Константинова на стадионе и мотивация Плющенко: как фигуристы проводят конец межсезонья

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева предложила проводить в фигурном катании шоу, подобные Матчу всех звёзд НБА. По её мнению, это привлечёт больше зрителей и приведёт к повышению зарплат спортсменов. Бронзовый призёр Универсиады-2019 Станислава Константинова посетила матч четвёртого тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар», а двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему его сын Александр должен добиться большего успеха, чем он сам. Что ещё происходит в мире фигурного катания в межсезонье — в материале RT.

Опасения болельщиков Загитовой и новая программа Кихиры

В рамках ледового шоу The Ice, проходящего в эти дни в нескольких японских городах, россиянка Алина Загитова впервые целиком представила новую короткую программу. Фигуристка чисто откатала весь номер, состоящий из дорожек шагов и тройного лутца, однако не включила в него ни одного каскада, чем несколько озадачила своих поклонников. Некоторые из них по-прежнему переживают, сумеет ли действующая чемпионка мира составить достойную конкуренцию соперницам в предстоящем сезоне, а также обвиняют её в несерьёзном подходе к подготовке в межсезонье.

Однако среди любителей фигурного катания были и те, кто остался в восторге от новой программы.

«Очень пронзительно и нежно! Доработают и получится очередной шедевр. Думаю, первым будет коронный каскад. Заезд, флип и выезд с него отличные. Дорожка великолепная. Жду начало сезона», — написала одна из пользовательниц соцсетей.

В начале сентября в Москве состоятся контрольные прокаты, на которых большинство представителей сборной России впервые продемонстрируют свои новые номера. В числе прочих к этому выступлению готовится танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин.

Также по теме Загитова в образе самурая, 17-летие Самодуровой и успех ученицы Орсера: последние события в мире фигурного катания Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова попробовала себя в роли самурая во время съёмок телепередачи в Японии. По её словам, ей...

«Сейчас Саша и Ваня катаются по часу в день, дали им немного передохнуть после тяжелого полуторамесячного сбора в Новогорске. Рано говорить, что программы отшлифованы, но форсировать не стоит — этот сезон будет непростым, впрочем, как и все остальные», — приводит слова тренера дуэта Александра Свинина ТАСС.

Уже известно, что Степанова и Букин примут участие в первом этапе Гран-при — Skate America, который пройдёт в Лас-Вегасе в середине октября. Однако, по словам наставников пары, до этого им предстоит ещё одно выступление в Финляндии или Словакии.

По мере приближения к старту сезона-2019/20 о своих планах на него заявляют и иностранные фигуристы. Так, свою короткую программу представил двукратный чемпион мира Натан Чен. В ней он выступит под композицию La Boheme французского певца Шарля Азнавура.

На шоу в Японии произвольную программу продемонстрировала и одна и главных конкуренток россиянок Рика Кихира. Своё выступление она начала с сальхова, за которым следовал каскад из тройных акселей. Предполагается, что на официальных стартах первый элемент заменит четверной прыжок, что даст японке значительное преимущество над соперницами.

Размышления Туктамышевой и домашние питомцы Медведевой

Тем временем чемпионка мира 2015 года Елизавета Тутктамышева продолжает размышлять о тенденциях развития фигурного катания. Некоторое время назад она признавалась, что была удивлена ценами на билеты на соревнования, и выразила благодарность болельщикам, которых это не отпугивает от посещения турниров.

На этот раз россиянка поделилась мнением по поводу гонораров фигуристов. По её словам, любой спортсмен хотел бы зарабатывать больше, в связи с чем Международному союзу конькобежцев, а также национальным федерациям стоит ориентироваться на опыт североамериканских спортивных лиг.

«Наш доход напрямую зависит от клубов и федераций, и без разницы, говорим мы о футболе, баскетболе или фигурном катании. Чем больше у вашего спорта или лиги ТВ-контракт, чем больше аудитория и заработок, что логично. Например, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) каждый день делают шоу: даже в межсезонье очень жарко и интересно. Но прямо сейчас я говорю только о звёздном уикенде, во время которого проходит Матч всех звёзд и множество различных соревнований: на броски сверху, на трёхочковые, на умения. Так почему бы нам не сделать то же самое в фигурном катании?» — написала Туктамышева в Instagram.

В качестве примера она опубликовала смонтированный ролик, состоящий из фрагментов выступлений, на которых фигуристы выполняют прыжковые элементы, и реакции зрителей на финты баскетболистов во время Матча всех звёзд НБА.

Интересно, что мнения пользователей по поводу предложения Туктамышевой разделились. Одни заявили, что с удовольствием бы приобрели билеты на подобные шоу, тем самым поддержав фигуристов, другие отметили, что им не было бы интересно смотреть на исполнение элементов вне полноценных номеров.

В перерыве между тренировочными сборами бронзовый призёр Универсиады 2019 года Станислава Константинова посетила футбольный матч четвёртого тура Российской премьер-лиги, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар». Несмотря на ничейный результат, уроженка Санкт-Петербурга осталась довольна как самой игрой, так и атмосферой на стадионе.

«Ходили на вчерашний матч с папой. Атмосфера — огонь! Поддержка — огонь! «Зенит», спасибо за борьбу», — написала Константинова.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продолжает подготовку к новому сезону в составе тренировочной группы под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Чаще всего она общается с молдавским фигуристом Лилианом Бынзарем, из-за чего в сети даже пошёл слух об их возможном романе. Однако Медведева опровергла это, сославшись на юный возраст Бынзаря — ему 15. Позднее на своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором она сидит на балконе в компании морской свинки.

Целеустремлённость Плющенко — младшего и новое достижение Плющенко — старшего

Ещё одна отечественная спортсменка, проходящая подготовку за границей, — дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным. По завершению сезона-2018/19 дуэт переехал в США для работы с Игорем Шпильбандом. Фигуристка призналась, что условия в Северной Америке ей подходят больше, чем в России.

«Мне даже легче, чем в Москве. Потому что раньше приходилось добираться до катка час, а сейчас — просто иду две минуты. Группа очень дружная, но соперничество тоже присутствует. Там есть ребята, которые и по-русски говорят. Дома уходила раньше мамы и когда она приходила, я уже спала. Звоню ей каждый день по видео, так что, выходит, мы часто видимся», — приводит слова Дэвис «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко серьёзно настраивает своего сына Александра на будущие победы. Шестилетний мальчик, решивший пойти по стопам отца, продолжает тренировки даже во время отдыха. В этом ему помогает экс-фигурист.

«Ты должен быть лучше, чем я. Почему? Тогда зачем идти в спорт, сиди дома! А если у тебя фамилия Плющенко, то необходимо быть лучшим из лучших, а иначе заклюют! Закон жизни и спорта!», — написал Плющенко — старший в соцсетях.

После завершения профессиональной карьеры трёхкратный чемпион мира продолжает пробовать себя в новых видах спорта. Так, он занял второе место на соревнованиях по гольфу, проходивших на итальянском острове Сардиния. Участниками турнира стали 100 человек.

«Ну что, друзья, второе место! Кубок. Вот так вот проводим отпуск, а ещё и соревнуемся. Поэтому все на спорт, а меня поздравляйте! Спасибо большое, будем стремиться к первому», — заявил Плющенко.