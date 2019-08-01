Туктамышева предложила создать в фигурном катании аналог Матча всех звёзд НБА

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, каким образом можно разнообразить межсезонье.

«Почему бы фигурному катанию не перенять успешный американский опыт топ-лиг? Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно, но прямо сейчас я говорю только о звёздном уикенде», — написала Туктамышева в своём Instagram.

Она отметила, что, если ISU и ФФККР решатся организовать нечто подобное, она станет одной из первых, кто согласится участвовать.

«Я уверена, что все билеты будут распроданы моментально», — добавила фигуристка.

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