Туктамышева предложила создать в фигурном катании аналог Матча всех звёзд НБА

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, каким образом можно разнообразить межсезонье.
Туктамышева предложила создать в фигурном катании аналог Матча всех звёзд НБА
  • РИА Новости

«Почему бы фигурному катанию не перенять успешный американский опыт топ-лиг? Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно, но прямо сейчас я говорю только о звёздном уикенде», — написала Туктамышева в своём Instagram.

Она отметила, что, если ISU и ФФККР решатся организовать нечто подобное, она станет одной из первых, кто согласится участвовать.

«Я уверена, что все билеты будут распроданы моментально», — добавила фигуристка.

Ранее Эшли Вагнер рассказала, что подвергалась сексуальным домогательствам в 17 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить