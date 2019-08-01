Фигуристка Вагнер рассказала, что подвергалась сексуальным домогательствам в 17 лет

Бронзовый призёр Олимпиады Эшли Вагнер рассказала историю о том, как в возрасте 17 лет пережила домогательства со стороны погибшего фигуриста Джона Кафлина.

«В июне 2008 года, когда мне было 17, я была в тренировочном лагере фигуристов в Колорадо. У нас была вечеринка, я никогда раньше не пробовала алкоголь и в конце вечера мне захотелось спать. Мне предложили свободную кровать, и я не раздумывая согласилась. Ночью ко мне в постель лёг мужчина, начал целовать меня. Я проснулась, мне было страшно, я попросила его остановиться. Он прекратил меня трогать и ушёл. На следующее утро он вёл себя так, словно ничего не случилось. Это был Джон Кафлин», — рассказала спортсменка в интервью USA Today.

Джон Кафлин погиб в январе 2019 года в возрасте 33 лет. Спортсмен был чемпионом США в парном фигурном катании.

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