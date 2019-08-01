Фигуристка Вагнер рассказала, что подвергалась сексуальным домогательствам в 17 лет

Короткая ссылка
Бронзовый призёр Олимпиады Эшли Вагнер рассказала историю о том, как в возрасте 17 лет пережила домогательства со стороны погибшего фигуриста Джона Кафлина.
Фигуристка Вагнер рассказала, что подвергалась сексуальным домогательствам в 17 лет
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«В июне 2008 года, когда мне было 17, я была в тренировочном лагере фигуристов в Колорадо. У нас была вечеринка, я никогда раньше не пробовала алкоголь и в конце вечера мне захотелось спать. Мне предложили свободную кровать, и я не раздумывая согласилась. Ночью ко мне в постель лёг мужчина, начал целовать меня. Я проснулась, мне было страшно, я попросила его остановиться. Он прекратил меня трогать и ушёл. На следующее утро он вёл себя так, словно ничего не случилось. Это был Джон Кафлин», — рассказала спортсменка в интервью USA Today.

Джон Кафлин погиб в январе 2019 года в возрасте 33 лет. Спортсмен был чемпионом США в парном фигурном катании.

Ранее сообщалось о последних событиях в мире фигурного катания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить