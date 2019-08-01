Стало известно, на каких турнирах выступят фигуристы Степанова и Букин перед Гран-при США
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- РИА Новости
По словам тренера российского дуэта Ирины Жук, которые передаёт ТАСС, речь идёт либо о Memorial Ondreja Nepelu в Братиславе, либо о Finlandia Trophy в Эспоо.
Соревнования в Словакии запланированы на 19—21 сентября, а в Финляндии — на 11—13 октября.
Этап серии Гран-при в США пройдёт 18—20 октября.
Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева предложила создать в фигурном катании аналог Матча всех звёзд НБА.