«Привлечёт ещё больше внимания»: как фигуристы отреагировали на идею провести аналог звёздного уикенда НБА

Российские фигуристы считают, что идея проведения развлекательных шоу, аналогичных звёздному уикенду НБА, может иметь успех. Ранее с таким предложением выступила Елизавета Туктамышева. Чемпион мира 1993 года Александр Жулин считает, что такие шоу будут популярны среди болельщиков и позволят атлетам заработать. При этом многие спортсмены выразили готовность принять участие в подобных соревнованиях. Между тем Илья Авербух считает, что проект, предложенный Туктамышевой, не будет коммерчески успешен.

Благодаря успехам российских спортсменов фигурное катание всегда пользовалось большой популярностью в стране. При этом в последнее время всё чаще можно услышать размышления о том, как привлечь на трибуны ещё больше зрителей, что, в свою очередь, повлекло бы за собой и рост зарплат атлетов, которые на данный момент недотягивают до гонораров представителей некоторых командных видов спорта.

Так, для решения данной задачи чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева предложила проводить в фигурном катании шоу, подобное звёздному уикенду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В качестве примера она разместила на своей странице в Instagram смонтированный видеоролик, в котором зрители североамериканской лиги оценивают прыжковые элементы фигуристов.

По мнению Туктамышевой, такое мероприятие не только поспособствовало бы росту популярности фигурного катания, но и привлекло бы дополнительное финансирование.

Мнения пользователей социальных сетей разделились. Одни заявили, что с удовольствием купили бы билет на шоу, в рамках которого на одном льду сошлись бы сильнейшие спортсмены. Другие же отметили, что отдельные элементы в фигурном катании не выглядят так же эффектно, как полноценная программа с музыкой и костюмами.

В отличие от болельщиков, эксперты и коллеги Туктамышевой положительно отреагировали на её предложение. Так, чемпионка Универсиады 2019 года Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, отметила, что подобное шоу было бы интересно не только болельщикам, но и самим спортсменам.

«У нас в стране очень любят фигурное катание, и шоу привлекло бы к нему ещё больше внимания. В сентябре в Москве пройдут контрольные прокаты, и на них билеты были раскуплены в первые дни продаж. Люди действительно хотят на это смотреть. И каждый раз, когда у нас проходят соревнования, они бегут на трибуны. Мы с Сергеем могли бы принять участие в каком-нибудь танцевальном турнире, в конкурсе поддержек», — рассказала спортсменка в интервью RT.

По её словам, подобное событие могло бы быть особенно полезно в начале сезона, так как оно бы наглядно продемонстрировало готовность фигуристов.

«Не думаю, что шоу могло бы сбить соревновательный настрой. Да, в самый разгар сезона, во время подготовки к чемпионатам России, Европы и мира его не стоило бы организовывать. А в конце или начале — почему бы и нет?» — добавила Попова.

Кроме того, она пояснила, что фигуристы действительно зарабатывают значительно меньше коллег из других видов спорта. В связи с этим единственным вариантом для большинства из них является участие в ледовых шоу по завершении профессиональной карьеры.

Также по теме Предложение Туктамышевой, Константинова на стадионе и мотивация Плющенко: как фигуристы проводят конец межсезонья Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева предложила проводить в фигурном катании шоу, подобные Матчу всех звёзд НБА. По её...

Слова Поповой подтвердил чемпион мира 1993 года в танцах на льду Александр Жулин.

«Конечно, нужны всевозможные шоу, потому что в фигурном катании это единственный вид заработка. За соревнования нам платят копейки, и больше денег уходит на костюмы и другие атрибуты», — заявил эксперт.

По его мнению, при должной организации и учёте всех деталей мероприятие действительно привлечёт на трибуны большое количество болельщиков.

«Например, та же Туктамышева или другие известные фигуристы могут попытаться выполнить комбинацию тройной аксель — тройной тулуп или четверные прыжки, соревноваться в том, кто выполнит больше элементов подряд. Но необходимо продумать организацию, прежде всего найти спонсора на тот случай, если шоу не окупится, а также заинтересовать самих участников хорошими деньгами. Также нужен сценарий и хороший конферансье, который объявлял бы номера. Разумеется, такое мероприятие станет дополнительной нагрузкой на спортсменов, поэтому лучше всего его проводить в мае, когда сезон закончен, но спортсмен всё ещё находятся в хорошей форме», — предположил Жулин.

Схожую позицию высказал двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков. Он признался, что и сам был бы готов принять участие в подобном мероприятии.

«Думаю, всё зависит от того, насколько профессионально подойти к этому вопросу, к организации. Фигурное катание переживает взлёт благодаря успеху наших девочек. Поэтому, мне кажется, идея имеет место быть. Я бы поучаствовал в таком шоу в качестве тренера или ведущего. Что касается нагрузки на фигуристов, то всё будет зависеть от их собственного желания. Не найдёшь в себе силы — можешь отказаться. Стоит помнить, что в таких странах, как США, Канада или Япония, спортсмены выступают круглый год. Это у нас присутствуют пережитки советской системы, поэтому летом принято исключительно тренироваться», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что в фигурном катании должен произойти ряд кардинальных изменений, которые бы улучшили финансовое положение спортсменов.

«У нас никогда не было особого финансирования и больших призовых, как в игровых видах спорта. Пока фигурное катание не станет частным видом спорта, ситуация не изменится», — уверен Траньков.

В то же время более скептически к идее Туктамышевой отнёсся российский хореограф Илья Авербух. Он отметил, что подобные шоу в прошлом не имели коммерческого успеха.

«На самом деле такой формат не является новым, Елизавета здесь ничего не придумала. Во Франции проходил чемпионат мира по прыжкам, в него было вложено много средств, возлагались большие надежды. Однако он не вызвал зрительский интерес, история не получила продолжения», — сказал Авербух.

Звёздный уикенд НБА традиционно проводится в феврале. Он представляет собой трёхдневный праздник баскетбола, состоящий из многочисленных выступлений и конкурсов, в которых активное участие принимают не только действующие спортсмены и легенды прошлого, но и простые болельщики, а также публичные личности. В его рамках лучшие представители команд североамериканской лиги соревнуются в точности бросков, скорости ведения мяча, количестве набранных очков и других баскетбольных элементах. Шоу венчает Матч всех звёзд, в котором на одном паркете сходятся сильнейшие игроки Восточной и Западной конференций. Схожие соревнования проводятся в других профессиональных лигах за океаном, а также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).