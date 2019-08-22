Тарасова высказалась о произвольных номерах Медведевой

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о новых произвольных программах Евгении Медведевой.
Тарасова высказалась о произвольных номерах Медведевой
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Сейчас я вижу, что Медведева стала ещё лучше скользить. Я видела, как она работает с Брайаном Орсером, как работала одна, когда приезжала в Москву. Но с самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать. Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Она также высказала мнение, каким на её взгляд должен быть показательный номер.

«Он что-то в тебе открывать. Должен чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией, в конце концов», — добавила тренер.

Медведева перешла в группу канадского специалиста Брайана Орсера по окончании сезона-2017/18, завершив многолетнее сотрудничество с Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Медведева начнёт сезон выступлением на турнире в Канаде.

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