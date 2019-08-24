Зарядка Туктамышевой на Дворцовой площади, растяжка Загитовой и рекорд Валиевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева провела массовую зарядку для всех желающих на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. По её словам, такие акции необходимы для пропаганды спорта и здорового образа жизни. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова продемонстрировала подписчикам в Instagram фрагменты своей тренировки. Россиянка Камила Валиева стала триумфатором первого этапа юниорского Гран-при, получив за четверной прыжок максимальное количество баллов. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Самоирония Туктамышевой и настрой Мишина

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела массовую зарядку для всех желающих, приуроченную к спортивному празднику «Питерский заряд». Мероприятие, проходившее на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, началось утром в субботу, 24 августа, и продолжалось 20 минут. Некоторые из его участников признавались, что пожертвовали сном в выходной день ради того, чтобы вживую увидеть именитую фигуристку.

Поделилась впечатлениями и сама Туктамышева. Она отметила значимость подобных событий для пропаганды спорта и здорового образа жизни, а также выразила надежду, что в будущем их станет больше.

«Это важно как для молодых, так и для более зрелых людей. Это развитие тела и духа. И если молодёжь будет подключаться к этому с раннего возраста, наш город будет впереди планеты всей», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Помимо фигуристки, в массовой зарядке принял участие девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тисленко.

Накануне состоялась открытая презентация новых номеров Туктамышевой, с которыми она выйдет на лёд в будущем сезоне. К сожалению для её поклонников, не обошлось без срывов: во время короткой программы она дважды упала, пытаясь выполнить прыжки. Тем не менее тренер Алексей Мишин остался доволен формой подопечной и сообщил, что она настроена решительно.

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«Мы подходим к новому сезону в позитивном настроении. Я бы даже сказал, агрессивном. Если говорить о женском фигурном катании, то кое-что становится ясным. Но эта ясность ещё не сформировалась. Пройдут взрослые прокаты, первые этапы Гран-при, и тогда станет понятно. Мы с нетерпением ждём развития событий», — цитирует специалиста «Спорт день за днём».

О решимости составить конкуренцию более молодым соперницам говорят и заявления самой спортсменки. По её словам, новая программа ещё претерпит изменения, в неё будут включены более сложные элементы.

«В короткой будет тройной аксель, как и в прошлом году. В произвольной надеюсь прыгать два, второй попробую сделать в комбинации. Пока что сконцентрируюсь на тройном акселе, но веду работу и над четверными. Понимаю, что это нужно, просто раньше был психологический барьер», — приводит слова Туктамышевой «Спорт Бизнес Online».

При этом россиянка относится с самоиронией даже к серьёзному вопросу усложнения программы. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, которая могла бы послужить реакцией на отсутствие четверных прыжков в её номерах.

Тренировка Загитовой и поздравление Медведевой

Некоторое время назад двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась с подписчиками в Instagram видео с одной из своих тренировок. От коллеги по национальной команде решила не отставать и олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова. Сначала она выполнила упражнения на тренажёрах, подняла гирю, нанесла несколько ударов по груше, а затем села на шпагат, продемонстрировав идеальную растяжку.

Тем временем бронзовая медалистка Универсиады 2019 года Станислава Константинова приехала в американский Олбани, чтобы принять участие в турнире Aurora Games. Там она намеревалась показать свои новые номера, однако ей пришлось частично отказаться от этой идеи.

«Короткая будет новая, в новом платье — всё окей. Насчёт произвольной — всё в силе, наряд готов, программа тоже. Но по организационным причинам не смогу представить её здесь. Завтра будет другая музыка, постановка, контент и костюм. Будет хорошо забытое старое. «Мулен Руж» продемонстрирую на прокатах в «Лужниках», — заверила своих поклонников фигуристка.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Москве 7 и 8 сентября. Помимо Константиновой, в них примут участие Загитова, Медведева, Туктамышева, спортивная пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов, а также танцевальные дуэты Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин и другие.

Что касается Медведевой, то даже после отъезда в Канаду она не забывает о своей родной стране. 22 августа в России отмечался День флага, о чём Евгения напомнила на своей странице в Instagram. Спортсменка опубликовала фотографию с триколором и рассказала своим подписчикам о том, какое значение для спортсменов имеет государственная символика.

«Поздравляю с Днём российского флага! Для спортсмена нет цветов красивее, чем цвета флага страны, под которым он выступает! Восхищаюсь, горжусь и постараюсь не подвести», — написала двукратный призёр Пхёнчхана-2018.

Над усилением своих программ работают не только фигуристки, но и представители мужского одиночного катания. Так, бронзовый призёр командного чемпионата мира 2019 года Андрей Лазукин рассказал, что намерен исполнять больше четверных прыжков, в чём ему помогает его девушка Туктамышева.

«Шесть, как Натан Чен, — много, буду прыгать три в произвольной и два в короткой. В итоге пять. Планирую пробовать новые четверные. На тренировках раньше разные делали, сейчас будем вставлять в программу лутц. Пока что он получается неплохо, но ещё есть над чем работать», — признался Лазукин.

Прогнозы Тарасовой и успех Валиевой

До старта нового сезона в фигурном катании остаётся меньше месяца, и своими ожиданиями от него поделилась известный российский тренер Татьяна Тарасова. Она отметила, что у Загитовой и Медведевой не должно возникнуть проблем с отбором в национальную команду, однако раскритиковала двукратную чемпионку мира за желание самостоятельно ставить свои показательные номера.

«Медведева стала ещё лучше скользить. Я видела, как она работает с Брайаном Орсером, как трудилась одна, когда приезжала в Москву. Но с самодеятельностью в показательных выступлениях нужно заканчивать, на мой взгляд. Знаю, что их Женя ставила себе сама, а это никуда не годится. Каждый подобный номер должен что-то в тебе открывать, чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, подходами, хореографией, в конце концов», — заявила эксперт в интервью РИА Новости.

Тем временем во французском Куршевеле стартовал первый этап юниорского Гран-при. В его рамках уже состоялся женский турнир, триумфатором которого стала ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева. Короткую программу она завершила на третьей позиции, однако после произвольной поднялась на первое место.

Её выступление ознаменовалось необычным достижением. Валиева стала первой фигуристкой, получившей от судей максимальную оценку — пять баллов за четверной прыжок. Серебро соревнований досталось представительнице Южной Кореи Со Ён Ви, бронза — ещё одной россиянке Майе Хромых.