Туктамышева провела массовую зарядку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла участие в спортивном мероприятии на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

«Полный заряд энергии. Считаю, нужно проводить больше подобных мероприятий, чтобы привлекать людей к здоровому образу жизни. Это важно и для молодёжи, и для более зрелых людей. Это развитие тела и духа. Если молодёжь будет подключаться к этому с раннего возраста, наш Санкт-Петербург будет впереди планеты всей», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Массовая зарядка в Санкт-Петербурге состоялась 24 августа в 10:00. Принять участие могли все желающие.

Ранее россиянка Валиева стала первой фигуристкой с наивысшим баллом за четверной прыжок.