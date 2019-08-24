Россиянка Валиева стала первой фигуристкой с наивысшим баллом за четверной прыжок
- © Кадр: видео YouTube
На первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле (Франция) в произвольной программе Камила Валиева выполнила четверной тулуп.
Рефери из Австрии оценила этот прыжок в максимальные пять баллов. Ещё двое судей поставили четыре, четверо — три, двое поставили двойку.
Также четверные прыжки на международных соревнованиях исполняли Александра Трусова, Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Валиева выиграла первый в сезоне этап юниорского Гран-при.