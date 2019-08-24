Россиянка Валиева стала первой фигуристкой с наивысшим баллом за четверной прыжок

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Камила Валиева стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая получила максимальную оценку за четверной прыжок.
Россиянка Валиева стала первой фигуристкой с наивысшим баллом за четверной прыжок
  • © Кадр: видео YouTube

На первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле (Франция) в произвольной программе Камила Валиева выполнила четверной тулуп.

Рефери из Австрии оценила этот прыжок в максимальные пять баллов. Ещё двое судей поставили четыре, четверо — три, двое поставили двойку.

Также четверные прыжки на международных соревнованиях исполняли Александра Трусова, Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Валиева выиграла первый в сезоне этап юниорского Гран-при.

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