Россиянка Валиева стала первой фигуристкой с наивысшим баллом за четверной прыжок

Камила Валиева стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая получила максимальную оценку за четверной прыжок.

На первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле (Франция) в произвольной программе Камила Валиева выполнила четверной тулуп.

Рефери из Австрии оценила этот прыжок в максимальные пять баллов. Ещё двое судей поставили четыре, четверо — три, двое поставили двойку.

Также четверные прыжки на международных соревнованиях исполняли Александра Трусова, Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Валиева выиграла первый в сезоне этап юниорского Гран-при.