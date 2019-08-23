Российская фигуристка Валиева выиграла первый в сезоне этап юниорского Гран-при

Россиянка Камила Валиева выиграла первый в сезоне-2019/20 этап юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходил во французском Куршевеле.

По сумме короткой и произвольной программ Валиева получила от судей 200,71 балла, таким образом более чем на десять баллов опередив ближайшую преследовательницу в лице южнокорейской спортсменки Со Ён И.

Бронзовым призёром первого в сезоне этапа юниорского Гран-при стала ещё одна российская фигуристка — Майя Хромых, уступившая Валиевой немногим более 20 баллов.

Ранее сообщалось, что Валиева чисто исполнила четверной прыжок на контрольных прокатах юниоров в Новогорске.