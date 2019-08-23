Российская фигуристка Валиева выиграла первый в сезоне этап юниорского Гран-при
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По сумме короткой и произвольной программ Валиева получила от судей 200,71 балла, таким образом более чем на десять баллов опередив ближайшую преследовательницу в лице южнокорейской спортсменки Со Ён И.
Бронзовым призёром первого в сезоне этапа юниорского Гран-при стала ещё одна российская фигуристка — Майя Хромых, уступившая Валиевой немногим более 20 баллов.
Ранее сообщалось, что Валиева чисто исполнила четверной прыжок на контрольных прокатах юниоров в Новогорске.