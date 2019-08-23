Туктамышева рассказала о программах, которые она готовит на новый сезон
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- РИА Новости
«На тренировке решили после короткой не делать, а так я тренирую два тройных акселя в произвольной программе», — цитирует спортсменку РИА Новости.
По словам Туктамышевой, в новом сезоне она хочет выступить не хуже, чем в предыдущем, в котором ей удалось завоевать бронзовую медаль в финале мирового Гран-при и выиграть несколько менее статусных турниров.
«Хочется остаться в хорошей кондиции, кататься чисто, показывать программы», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Туктамышева проведёт зарядку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.