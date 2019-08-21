Фигуристка Туктамышева проведёт зарядку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева проведёт зарядку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
Фигуристка Туктамышева проведёт зарядку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга в своём Instagram

Отмечается, что мероприятие состоится в рамках спортивного праздника «Питерский заряд». Помимо Туктамышевой, в нём примет участие чемпион Европы и мира по тайскому боксу Вячеслав Тисленко. 

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию 2015 года. В прошлом сезоне она стала бронзовым призёром командного ЧМ.

Ранее волейболист Алексей Спиридонов оскорбил Туктамышеву в соцсетях.

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