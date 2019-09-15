Золотосеребряный сплав: сборная России выиграла первые медали на ЧМ по борьбе в Нур-Султане

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Владимир Зайвый
Сборная России выиграла две медали в первый день финалов чемпионата мира по борьбе, проходящего в Нур-Султане. Обладателем золота в весе до 72 кг стал Абуязид Манцигов, одержавший досрочную победу над Арамом Варданяном из Узбекистана. Степан Марянян не смог защитить титул чемпиона мира и стал серебряным призёром в весе до 63 кг, уступив японцу Синобу Оте. Между тем в финальные схватки следующего соревновательного дня пробились прошлогодние триумфаторы ЧМ Артём Сурков и Муса Евлоев.
Золотосеребряный сплав: сборная России выиграла первые медали на ЧМ по борьбе в Нур-Султане
  • globallookpress.com
  • © Kadir Caliskan, via www.imago-im

На второй день чемпионата мира в Нур-Султане был запланирован розыгрыш медалей в четырёх неолимпийских весовых категориях греко-римской борьбы. У сборной России был шанс начать турнир сразу с двух золотых медалей. В весе до 63 кг звание чемпиона мира предстояло защитить Степану Маряняну в схватке с японцем Синобу Отой, а в категории до 72 кг Абуязид Манцигов должен был сразиться с борцом из Узбекистана Арамом Варданяном.

У сборной России была возможность пополнить копилку ещё и бронзовой медалью. Виталий Кабалоев, не потерпевший в этом году ни одного поражения до чемпионата мира, оказался в утешительном финале в весе до 55 кг. В полуфинале российский борец уверенно вёл со счётом 4:1 в схватке с китайцем Цао Лиго, но за 35 секунд до конца пропустил приём на бедро и проиграл на туше.

Перед решающими поединками Маряняна и Манцигова днём на ковре «Барыс Арены» состоялись предварительные схватки в трёх олимпийских весовых категориях. По их итогам определились не только финалисты, которые продолжат борьбу за золото в понедельник, 16 сентября, но и первые обладатели квот на Олимпийские игры в Токио. На чемпионате мира их получают все призёры, а также проигравшие в схватках за бронзу.

В весовой категории до 67 кг выступал ещё один действующий чемпион мира — Артём Сурков. Ему невероятно повезло с жеребьёвкой: три других претендента на золото — немец Франк Штеблер, кореец Рю Хан Су и кубинец Исмаэль Борреро — оказались в одной половине сетки, и из них до финала дошёл кубинский борец. Сурков же без проблем провёл первые две схватки, одержав досрочные победы, и только во встрече с Мате Немешем из Сербии россиянину пришлось помучиться и пройти дальше только благодаря баллам за пассивность соперника. В полуфинале Сурков вновь был на голову выше своего оппонента и победил датчанина Фредрика Бьеррихуса на туше.

В то же время к финалу уверенно пробирался Муса Евлоев, уже побеждавший год назад в весовой категории до 97 кг. Проблем на пути к финалу он вновь не испытывал, радуя зрителей красивыми бросками. В полуфинале россиянин не оставил шансов прошлогоднему бронзовому призёру Михаилу Каджая из Сербии, закончив бой с ним красивым броском через себя за ковёр. Евлоев разыграет золото в поединке с Артуром Алексаняном — олимпийским чемпионом и трёхкратным чемпионом мира, которого он побеждал год назад в полуфинале.

Досадное поражение в воскресенье, 15 сентября, потерпел молодой Александр Комаров. 20-летний борец дошёл до 1/8 финала, переиграв двух соперников в партере, но оступился во встрече с Рустамом Ассакаловым. 35-летний представитель Узбекистана к тому времени успел дважды бросить других соперников на туше, в том числе действующего чемпиона мира Метехана Башара из Турции. Комаров вёл в поединке с ним, но тоже упал спиной на ковёр.

К сожалению, Ассакалов в полуфинале не смог победить венгра Виктора Лёринца и упустил шанс выиграть бронзу и олимпийскую лицензию.

В первом из двух российских финалов вечера Степан Марянян встречался с японцем Синобу Отой — серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Россиянин сразу был наказан за пассив переводом в партер, но сумел вырваться из тисков соперника. После небольшой паузы из-за выпавшей у японца контактной линзы Марянян оказался в очень опасной позиции для захвата, но смог не только снова спастись, но и выполнить бросок на четыре балла, поведя со счётом 4:1.

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Увы, но довести схватку до победы действующий чемпион мира не смог. Ота захватил Маряняна за шею и в таком положении совершил сразу несколько бросков, набрав подряд девять очков. Схватка не была закончена досрочно, но отыграться возможности не было, и первой медалью, выигранной сборной России, стало серебро в весе до 63 кг.

Зато продолжение финальной сессии оказалось более успешным. Абуязид Манцигов в финальной схватке с представителем Узбекистана Арамом Варданяном не оставил тому ни единого шанса. Одним накатом российский борец провёл подряд три броска, которые принесли ему досрочную победу и звание чемпиона мира, которое он не смог завоевать в прошлом году. Манцигов теперь имеет моральное право перейти в более тяжёлый вес (до 77 кг) и в будущем году попытаться составить конкуренцию двукратному олимпийскому чемпиону Роману Власову.

«Я настраивался на все 100%, был уверен в своих силах, и волею Всевышнего мне удалось одержать победу. Всегда самыми сложными бывают первая и последняя схватки, но финальную мне удалось завершить досрочно. В прошлом году мне чуть-чуть не хватило, я стал пятым. После этого я был мотивирован, долго ждал победы и готовился к ней. Из-за того, что я много и усердно тренировался, в финале удалось выиграть так легко. Это моя самая громкая победа в карьере», — сказал Манцигов после финальной схватки.

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