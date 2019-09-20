Воля к золоту: Угуев и Рашидов одержали победы на ЧМ по борьбе в Нур-Султане

Российские борцы выиграли ещё два золота на чемпионате мира в Нур-Султане. Заур Угуев защитил титул сильнейшего в весе до 57 кг, досрочно выиграв финальную схватку с Сюлейманом Атлы. В категории до 65 кг Гаджимурад Рашидов отпраздновал победу после встречи с казахстанцем Даулетом Ниязбековым. Также Заурбек Сидаков и Давид Баев пробились в финальные схватки, в которых примут участие в субботу.

Восхождение Угуева и Рашидова

Чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане вышел на финишную прямую. Разыгрывать медали начали мастера вольной борьбы, которым, так же как и «классикам» с женщинами, предстояло заодно разыграть олимпийские лицензии в шести весовых категориях. Первые предварительные схватки вольников состоялись накануне и сразу порадовали российских болельщиков.

В самой лёгкой весовой категории — до 57 кг — звание чемпиона мира отстаивал Заур Угуев. Жребий определил ему начать турнир с непростого соперника — азербайджанца Махира Амирасланова, которому уроженец Хасавюрта проиграл недавно на Европейских играх. Попытка взять реванш едва не провалилась — к последней минуте россиянин проигрывал со счётом 0:3. Но когда положение стало критическим, Угуев смог быстро пройти в корпус, а затем заработать ещё два необходимых балла. Амирасланов не смирился с поражением и устроил перепалку с соперником, ударил кулаком о ковёр и отказался давать руку судье.

Следующие поединки прошли для Угуева спокойнее. Пройдя последовательно бронзового призёра чемпионата мира из Монголии Эрдэнэбатына Бэхбаяра, иранского чемпиона Азии Резу Атри и индийца Рави Кумара, россиянин прошёл в финал. На следующий день ему предстояло встретиться с турком Сюлейманом Атлы, занимавшим третье место год назад.

Параллельно Гаджимурад Рашидов рвался к третьей за его карьеру схватке за золото. Дважды он становился серебряным призёром в весе до 61 кг, но перед Олимпиадой решил перейти в следующую категорию — до 65 кг — и попытать счастья в ней. В 1/32 финала Рашидову представился шанс взять реванш за поражение 2017 года у азербайджанца Хаджи Алиева, который тоже набрал вес и начал доминировать в новой категории, выиграв в этом сезоне чемпионат Европы и Европейские игры. Но россиянин красиво на последних секундах вырвал победу, сбросив на ковёр забравшегося на спину Алиева.

Отдав в следующих трёх поединках всего четыре очка, Рашидов встретился в полуфинале с экс-соотечественником Исмаилом Мусукаевым, который с этого года представляет Венгрию. Поединок получился тягучим и нервным даже несмотря на то, что россиянин вёл со счётом 3:0. Но в концовке он неудачно оставил ногу и был наказан выталкиванием за ковёр. Рашидов не стал после этого обороняться, но и Мусукаев не развил успех. В финале уроженец Каспийска должен был встретиться с опытным казахстанцем Даулетом Ниязбековым.

Ещё два российских финала

В пятницу перед схватками Угуева и Рашидова за золото состоялись предварительные турниры ещё в четырёх категориях, и двое россиян тоже обеспечили себе как минимум серебро. Самый напряжённый путь проделал Заурбек Сидаков в весе до 74 кг. Хотя в этом сезоне, как и в прошлом, он не потерпел ни одного поражения, выход в финал был под вопросом из-за встречи с американцем Джорданом Берроузом в полуфинале. Поединок действительно вышел непростым — благодаря контратаке четырёхкратный чемпион мира из США вёл в счёте вплоть до последних секунд. Сидаков всё-таки успел пройти в ноги и вытолкать соперника с ковра, благодаря чему сможет побороться с Франком Чамисо из Италии за второе своё золото.

Для 21-летнего Давида Баева состязания в весе до 70 кг стали первым участием в чемпионате мира. Дебют получился на славу: два первых поединка он выиграл с общим счётом 17:0, выбив из борьбы чемпиона мира 2017 года Зураби Якобишвили из Грузии. После этого Баев не стушевался в поединке с бронзовым призёром Олимпиады Ихтиёром Наврузовым и представителем Польши Магомедмурадом Гаджиевым, которого Якобишвили как раз обыгрывал в финале два года назад. В субботу Баеву предстоит сразиться за золото с Нуркожой Кайпановым из Казахстана.

За бронзовую медаль поборется представитель борцовской династии Жабраиловых Алихан, который тоже приехал на своей первый чемпионат мира. Он дошёл до полуфинала в неолимпийской категории до 92 кг, но проиграл досрочно иранцу Алирезе Карими, отправившись в утешительный финал. Совсем без медали остался тяжеловес Алан Хугаев в весе до 125 кг, проигравший в четвертьфинале украинцу Александру Хоцяновскому.

Два золотых восклицательных знака

Наконец, когда участники субботних схваток за медали определились, на ковёр вернулись герои вчерашнего дня. Первым из россиян поединок за золото проводил Гаджимурад Рашидов. Против казахстанца Даулета Ниязбекова он вышел с явным настроем одержать досрочную победу. Проигрывать третий раз подряд финал Рашидов не собирался и так активно начал борьбу с хозяином соревнований, что уже после первого периода стало ясно, что золотую медаль он всё-таки получит. В итоге Рашидов набрал 11 баллов, не отдав ни одного сопернику, и принёс сборной пятую победу в Нур-Султане.

«Конечно же, я очень рад наконец-то выиграть золотую медаль. Но пока особых эмоций не ощущаю. Может быть, через пару дней приду в себя и почувствую себя чемпионом мира. Этот год особенный, предолимпийский, и победа на чемпионате мира много значит и для меня, и для России. На финальную схватку я выходил с особым настроем и был готов бороться все шесть минут. Все мои соперники были достойные, спасибо всем. Вчера в схватке с Алиевым я получил травму ребра, после неё у меня были сильные боли. Потом я почти не вставал, но после льда и уколов пришёл в себя, собрался и в финале выложился до конца. И у меня даже не было мыслей, что я опять получу серебро», — сказал Рашидов РИА Новости.

Также по теме Исторический успех: женская сборная России по борьбе впервые выиграла два золота на чемпионате мира На чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане женская сборная России показала свой лучший результат в истории. Спортсменки завоевали пять...

Угуеву предстояло выполнить ещё более сложную задачу — повторно завоевать золото. В финале против турка Сюлеймана Атлы россиянину поначалу ничего не удавалось. Первый период он закончил с единственным баллом за пассивность соперника. После передышки Атлы тут же пошёл в атаку и едва не организовал «мельницу», но Угуев смог предотвратить катастрофу и проиграл только два очка. Тут же он перестроился и едва не победил на туше, но тоже не довёл дело до конца.

Когда установился равный счёт, Угуев так мощно захватил соперника и делал с ним что хотел, что судье оставалось только добавлять по два балла каждые несколько секунд. В итоге второй раз за день на церемонии награждения отыграл российский гимн, теперь уже в честь чемпиона в самой лёгкой весовой категории.

«Финальная схватка всегда складывается тяжело. Два года назад я проиграл сопернику, а сегодня взял реванш. Я долго готовился к этому чемпионату мира. Спасибо нашей команде, тренерам и врачам. Следующая остановка — Токио. Я там ни разу не был, было бы интересно. Знаю одно: мы поедем за золотой медалью. Но в нашей команде сильная конкуренция. В перерыве схватки главный тренер команды Дзамоблат Тедеев сказал мне, что надо работать активнее, делать приёмы и не останавливаться. Я теперь стал двукратным чемпионом мира и чувствую, что это совершенно иной уровень. Соперники готовятся к тебе совсем по-другому, каждый хочет выиграть, и поэтому мне приходится тренироваться в два раза больше», — подвёл итоги Угуев.

По итогам семи дней сборная России завоевала шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали, продолжая лидировать в общем зачёте как по количеству побед, так и по сумме наград. В последние два дня будут разыграны ещё восемь комплектов наград в вольной борьбе.