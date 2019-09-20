Угуев одержал победу на ЧМ по вольной борьбе в весе до 57 кг

Россиянин Заур Угуев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 57 кг на соревнованиях в Нур-Султане.

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В финальной схватке он одержал победу над турком Сюлейманом Атлы со счётом 13:3, закончив поединок досрочно. Бронзовые медали завоевали индиец Кумар Пави и казахстанец Нурислам Санаев. Ранее Гаджимурад Рашидов стал чемпионом мира в весе до 65 кг.