Угуев одержал победу на ЧМ по вольной борьбе в весе до 57 кг
Россиянин Заур Угуев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 57 кг на соревнованиях в Нур-Султане.
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В финальной схватке он одержал победу над турком Сюлейманом Атлы со счётом 13:3, закончив поединок досрочно.
Бронзовые медали завоевали индиец Кумар Пави и казахстанец Нурислам Санаев.
Ранее Гаджимурад Рашидов стал чемпионом мира в весе до 65 кг.
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