Угуев одержал победу на ЧМ по вольной борьбе в весе до 57 кг

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Россиянин Заур Угуев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 57 кг на соревнованиях в Нур-Султане.
Угуев одержал победу на ЧМ по вольной борьбе в весе до 57 кг
  • © Спортивная борьба Дагестана

В финальной схватке он одержал победу над турком Сюлейманом Атлы со счётом 13:3, закончив поединок досрочно.

Бронзовые медали завоевали индиец Кумар Пави и казахстанец Нурислам Санаев.

Ранее Гаджимурад Рашидов стал чемпионом мира в весе до 65 кг.

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