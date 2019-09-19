Исторический успех: женская сборная России по борьбе впервые выиграла два золота на чемпионате мира

На чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане женская сборная России показала свой лучший результат в истории. Спортсменки завоевали пять наград и впервые одержали сразу две победы. Чемпионками мира стали Наталья Воробьёва и Инна Тражукова. Серебряную медаль завоевала Любовь Овчарова, бронзовые награды достались Ольге Хорошавцевой и Екатерине Полещук, которая заодно выиграла лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Если мужская сборная России по борьбе ехала на чемпионат мира в Нур-Султане в статусе главных фаворитов и явных претендентов на золото, то от женской команды ожидания были скромными. Год назад российским девушкам не удалось выиграть ни одной медали на первенстве планеты, а ещё раньше единственным успехом стала бронзовая медаль Валерии Лазинской в весе до 63 кг.

То, что к соревнованиям в Казахстане ситуация вряд ли поменялась, подтверждали и результаты нынешнего сезона. Пока мужчины одерживали дежурные победы на чемпионате Европы и Европейских играх, женской сборной даже без конкуренции со стороны японок, китаянок и американок было тяжело добираться до пьедестала почёта. На этих двух турнирах состоялись всего три финала с участием российских девушек, один из которых Стальвира Оршуш выиграла, а остальные Светлана Липатова и Анастасия Братчикова проиграли. При этом оба серебряных призёра континентальных первенств на чемпионат мира так и не поехали, отчего положение сборной стало совсем критическим.

Однако в Нур-Султане сборной России удалось превзойти саму себя и ещё до окончания всех женских соревнований показать свой лучший результат в истории. По итогам розыгрыша восьми комплектов наград из десяти в активе команды пять медалей, из которых две — с золотым отливом. Прежде никогда сразу две девушки из России не становились чемпионками мира в один год.

Одну из побед одержала Наталья Воробьёва. После рождения сына сезон для олимпийской чемпионки 2012 года складывался непросто. На Европейских играх она проиграла два поединка из трёх и осталась без медали. К тому же тренеры отправили её соревноваться в неолимпийскую категорию до 72 кг, а задачу завоевать олимпийскую лицензию в самом тяжёлом весе поставили перед Екатериной Букиной, хотя последний поединок друг с другом Воробьёва выиграла.

В итоге для уроженки Иркутской области чемпионат мира сложился успешно. В весовой категории до 72 кг кроме Воробьёвой соревновалась только одна известная спортсменка — чемпионка Европы из Украины Алина Бережная. С ней россиянка и встретилась в финале, не испытав сопротивления в предварительных схватках. Поединок за золото Воробьёва начала активно, дважды заработав баллы за выталкивание соперницы с ковра. Во втором периоде захват руки принёс ей ещё два очка. На последних секундах Бережная ответила двухочковым приёмом, но переломить ход встречи уже было поздно.

Воробьёва стала двукратной чемпионкой мира, чего никому из россиянок ещё не удавалось. После победы она призналась, что думала об уходе из борьбы, но не смогла полностью погрузиться в семейные дела.

«Честно говоря, после Олимпиады в Рио я вообще хотела уйти из спорта и заниматься семьёй и ребёнком. Планировала беременность, всё шло своим чередом, а потом проснулась и поняла — я ещё не наборолась. Я после Олимпиады в Бразилии устроила благотворительную распродажу, продала всю свою форму, и мне в первое время даже не в чем было тренироваться. Потому что я настолько тогда наелась борьбой, мне настолько хотелось находиться дома и заниматься цветочками и горшочками. Хотелось домашнего быта, семьи, спокойствия. Ну получила я это спокойствие на полтора года. И понесло меня опять на ковры мира!» — цитирует Воробьёву РИА Новости.

Второе золото для сборной России завоевала Инна Тражукова. Она тоже выступала в неолимпийской категории до 65 кг, из которой многие фавориты решили временно уйти. Вплоть до полуфинала 29-летняя спортсменка уверенно справлялась с соперницами, после чего лишь с разницей в два очка смогла победить азербайджанку Элис Манолову.

В финале Тражуковой тоже противостояла спортсменка из Украины Ирина Коляденко. Но поединок с ней уже не был таким натужным, как у Воробьёвой. Даже небольшое рассечение не мешало россиянке абсолютно доминировать на ковре. При счёте 9:0 в свою пользу Тражукова совершила очередной бросок, теперь уже за пределы ковра, который судьи оценили четырьмя баллами. 29-летней спортсменке, чьим лучшим результатом раньше было серебро чемпионата Европы, удалось впервые в карьере стать чемпионкой мира, за что теперь она получит три миллиона рублей от Федерации спортивной борьбы России.

«Спасибо всем, кто причастен к моей подготовке, спасибо тренерам, которые поверили в меня и поставили в команду. Это одна из моих главных побед, спасибо тренерскому совету и моему личному тренеру Юрию Голубовскому, которого сейчас нет здесь. Спасибо Ульяновску и Дагестану, всем, кто за меня болел. Эмоции сейчас зашкаливают, я поверила в то, что стала чемпионкой мира, только тогда, когда взяла последний балл», — прокомментировала победу Тражукова.

Был у российской сборной шанс на ещё одно золото. В весе до 59 кг до финала дошла чемпионка Европы 2017 года Любовь Овчарова. Её турнирный путь мог бы закончиться на четвертьфинале, когда она со счётом 4:8 проигрывала китаянке Пэй Синжу за полминуты до конца схватки. Но 23-летняя спортсменка успела уложить соперницу на лопатки. После этого Овчарова одержала досрочную победу над борцом из Индии Пуджей Дхандой и вела в финале против канадки Линды Море со счётом 6:1. Но теперь уже россиянке пришлось познать горечь поражения на туше из-за неосторожной защиты.

Ещё две медали в копилке сборной России оказались выплавлены из бронзы. Третье место в весе до 55 кг поделила Ольга Хорошавцева. Проиграв в четвертьфинале японке Нанами Ириэ, которая представляет самую сильную в женской борьбу страну, россиянка затем победно выступила в утешительном турнире. Схватку за бронзу против хозяйки соревнований Марины Седневой Хорошавцева выиграла за явным преимуществом со счётом 13:0.

Особенно ценной можно назвать бронзу Екатерины Полещук в весе до 50 кг. Эта награда стала единственной, которую российские спортсменки завоевали в олимпийской категории и которая принесла лицензию на Игры в Токио. Полещук обычно не борется в самом лёгком весе, но тренеры решили пойти на эксперимент, чтобы закрыть проблемную позицию в команде.

Спортсменке не повезло в четвертьфинале встретиться с легендой женской борьбы Марией Стадник, которая в итоге принесла Азербайджану золото, но зато в турнире за бронзу Полещук сделала всё от себя возможное. В заключительной схватке с фавориткой из Китая Сун Янань Полещук отыграла отставание в четыре балла за последние 40 секунд и одержала победу по последнему действию.

«Поскольку это мой первый турнир в этом весе, я не знала соперниц, и они меня тоже. Для меня это плюс. Я не обращала внимание на титулы соперниц, и на бронзовый финал с китаянкой выходила уверенной в победе. Чуть-чуть расслабилась в конце, но очень рада, что поединок закончился в мою пользу. Бороться можно и со Стадник. Просто в моём первом поединке была неправильная тактика», — прокомментировала удачный эксперимент Полещук.

В остальных пяти категориях, в которых через год будут разыграны олимпийские медали, россиянки не преуспели. Лучший результат показала Марина Симонян в весе до 57 кг, которая дошла до четвертьфинала и могла бы бороться за бронзу, но проиграла свой последний поединок с разницей в 11 баллов Ирине Курачкиной из Белоруссии. Екатерина Букина (до 76 кг), Мария Кузнецова (до 62) и Ханум Велиева (до 68 кг) проиграли в своих первых же схватках, а Стальвира Оршуш смогла зацепить только одну победу. Хотя чемпионат мира в Нур-Султане стал самым успешным для женской борной России, на Олимпийские игры пока смогла отобраться одна только Полещук.