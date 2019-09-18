«Я добрее, чем мой отец»: Нурмагомедов о воспитании детей, турнире в России и желании одержать 30 побед

В настоящий момент с UFC ведутся переговоры об организации в Москве поединка с участием Хабиба Нурмагомедова. Об этом в интервью Первому каналу заявил сам российский чемпион в лёгком весе. Атлет также рассказал, сколько побед хотел бы одержать, какой совет перед выходом в клетку ему дала мать и почему он хочет стать экономистом.

На турнире UFC 242 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов провёл свою вторую защиту титула чемпиона в лёгком весе, взяв верх над Дастином Порье. С момента этого поединка прошло чуть более полутора недель, но российский боец продолжает оставаться в центре внимания. Так, во вторник он пришёл на эфир Первого канала и ответил на ряд вопросов не только о своей будущей карьере в смешанных единоборствах, но и о личной жизни.

Так, одна из тем касалась его отношений с матерью. В своих многочисленных интервью чемпион очень часто говорил о своём отце, а в Абу-Даби эта тема и вовсе стала одной из центральных. Из-за проблем с визой Абдулманап не мог посещать поединки своего сына в США, вследствие чего Хабибу не приходилось рассчитывать на его советы в углу. Однако в ОАЭ Нурмагомедов-старший смог не только выступить в роли секунданта, но и принять участие в заключительном этапе подготовки к битве.

Что касается мамы, то, по словам Хабиба, раньше она не смотрела бои с его участием, так как очень сильно волновалась. Однако в последнее время всё изменилось.

«Сейчас без вариантов. Вся страна, весь мир смотрит — и ей приходится. Но так, только моментами. Уходит, заходит, спрашивает из другой комнаты: «Как там бой идёт?» Переживает. Мама — это мама», — признался Нурмагомедов.

Спортсмен говорит, что ежедневно общается с матерью, созванивается с ней по несколько раз за день. По его словам, она не спрашивает ничего о подготовке к схватке, зато всегда даёт один совет.

«Сынок, делай своё. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой, удушающий — и пускай постучит, чтобы на этом закончилось», — рассказал Хабиб.

Также за успехами Нурмагомедова следит и его четырёхлетняя дочь. Поединок с Порье стал первым, за которым она пристально наблюдала, говорит спортсмен. Ранее она хоть и могла следить за его успехами в октагоне, но делала это неосознанно, объяснил Хабиб.

«Я пришёл домой, а она описывала мне, что-то объясняла, говорила. Этот бой она смотрела», — сказал Нурмагомедов.

При этом Хабиб заявил, что сам принимает активное участие в воспитании дочери и не считает это исключительно прерогативой матери. На данный момент у Нурмагомедова двое детей: в 2015 году родилась девочка, а спустя два года — сын Магомед. При этом уже в скором времени семью ждёт очередное пополнение.

«Хочешь не хочешь, но дочка — это дочка, сын — это сын, и каждому должно быть разное внимание, направление. Спортом она не будет заниматься, а вот, скажем, вырастить из неё достойную девушку мне придётся», — отметил боец.

Что касается сына, то ему в скором времени предстоит познать все тонкости боевых искусств. Нурмагомедов сказал, что Магомед обязательно будет тренироваться, но не смог однозначно ответить, собирается ли вырастить из него профессионального атлета. Он пообещал поддержать его начинания, но заверил, что не собирается давить на него и требовать, чтобы тот занимался спортом.

«Думаю, что я добрее, чем мой отец. Моё отношение к детям чуть отличается. Потому что я их реже вижу, а он у меня всегда был дома и в зале. Иногда я его не видел — когда в школу ходил. Но он всегда был на связи с моим классным руководителем и узнавал о любом моём минусе, пока я шёл домой», — поделился атлет.

За последние несколько лет Нурмагомедов проделал путь от известного в узких кругах бойца смешанных боевых искусств до звезды мирового масштаба. Он успел стать чемпионом UFC, принять участие в самом обсуждаемом сражении в истории ММА с Конором Макгрегором, а также попасть на обложку журнала Forbes. Кроме того, долгое время он находился в числе лидеров по количеству подписчиков в Instagram среди россиян, а после победы над Порье вырвался на первое место.

«Это мне не настолько важно. Я просто веду Instagram, показываю свою жизнь — что можно, что нельзя. А людям интересно смотреть, наблюдать за ней. Чем больше подписчиков, тем больше давления, ответственности. Это чувствуется», — признался Хабиб.

Он также рассказал, что в настоящее время учится в университете и хочет стать экономистом.

«Экономика актуальна везде. Хочу подходить к своему капиталу с умом, открыть своё благотворительное направление, бизнес, чтобы не было такого, что через какое-то время я останусь без ничего. Да, сегодня я чемпион, на виду. У нас есть очень много примеров, когда мировые личности теряют всё, что приобрели. Хочется рационально относиться к этому», — отметил Нурмагомедов.

Тем не менее главной темой разговора стала карьера Хабиба в ММА. Турнир UFC 242 показал, что действующий чемпион способен обеспечивать большое внимание зрительской аудитории и без участия Макгрегора. По информации SB Nation, только в России шоу посмотрели около 26 млн человек, а в США их число составило 1—2 млн.

Стоит напомнить, что в России поединок с участием Хабиба транслировался по федеральному телеканалу, а в США — исключительно по системе Pay-Per-View. Учитывая тот факт, что рекорд продаж телетрансляций принадлежит турниру UFC 229 с участием Нурмагомедова и Макгрегора (2,4 млн), то этот результат можно считать как минимум успешным.

В свете этого есть все основания полагать, что уже в ближайшее время UFC решится организовать схватку с участием Нурмагомедова в России. Причём в реальности такого сценария уверен и сам боец.

«Переговоры с UFC ведутся. Очень хочу подраться здесь. Нужно где-нибудь в Москве или в Санкт-Петербурге. На 80% уверен, что мой следующий бой пройдёт в России», — сказал Хабиб.

При этом он признался, что не хочет оказывать давление на руководство UFC в лице Даны Уайта и предпочитает оперировать цифрами.

«Просто могу ему посоветовать, и он сам видел рейтинги Первого канала, всего UFC 242, который прошёл в Абу-Даби, — насколько большие показатели были не только в России, по всему миру. Так что я думаю, что они с удовольствием проведут здесь турнир», — выразил мнение чемпион.

Также по теме В погоне за Нурмагомедовым: кто из российских бойцов может завоевать титул UFC в ближайшее время На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов взял верх над Дастином Порье и защитил титул чемпиона в лёгком весе. Пока что Нурмагомедов...

После победы над Макгрегором в окружении Нурмагомедова неоднократно упоминали о скором завершении карьеры атлета. Об этом говорили его отец Абдулманап и менеджеры Ризван Магомедов и Али Абдель-Азиз. Обычно отмечалось, что Хабиб проведёт два-три боя, после чего повесит перчатки на гвоздь. Эта теория нашла подтверждение и в словах самого чемпиона.

«Отец говорил мне, что его пик физической формы пришёлся где-то на период с 32 до 33 лет. После он чувствовал, что уже на спаде. Я тоже рассказываю ему, как ощущал себя в последнее время. Он отмечает: «Года два тебе ещё можно драться. Скажу тебе, когда увижу какие-то минусы в твоём режиме или тренировках. А пока занимайся, соблюдай дисциплину — и будем выступать», — сказал Нурмагомедов.

На данный момент в активе Хабиба значится победная серия из 28 боёв. Большая часть из них была одержана в российских промоушенах, а последние 12 были добыты в UFC. По словам атлета, до ухода из спорта он собирается выиграть ещё как минимум две схватки.

«Как минимум должно быть 30 побед. Да, тридцатка — нормально будет. Но хотелось бы провести три-четыре боя», — заключил спортсмен.