Продажа футболки и сравнение с Емельяненко: что обсуждают спустя неделю после боя Нурмагомедова с Порье

Российский борец Хабиб Нурмагомедов после боя за титул чемпиона UFC с Дастином Порье продал доставшуюся ему футболку своего соперника, чтобы вырученные средства потратить на благотворительность. Об этом рассказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов. Порье же спустя несколько дней после поединка заявил, что российский борец преподал ему «суровый жизненный урок». Тем временем среди болельщиков и других борцом ММА нарастает недовольство из-за того, что Нурмагомедов не возглавил рейтинг UFC среди лучших борцов вне зависимости от весовых категорий.

Россиянин Хабиб Нурмагомедов даже спустя неделю после победы над Дастином Порье остаётся в центре внимания спортивных СМИ. Накануне стало известно, что Нурмагомедов выполнил своё обещание продать футболку американца, с которым они обменялись майками сразу после боя на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Российский боец намеревался отдать все вырученные деньги в благотворительный фонд Порье — и сдержал своё слово.

Thank you @TeamKhabib for your generous donation to The Good Fight and for being a man of your word. Your contribution is going to help so many people!#championpic.twitter.com/TUA0CVVoW8 — The Good Fight Foundation (@TheGoodFightFDN) September 13, 2019

«Хабиб, спасибо за твоё щедрое пожертвование фонду The Good Fight и за то, что ты человек своего слова. Твой вклад поможет стольким людям!» — говорится в Twitter-аккаунте благотворительного фонда.

Покупатель на столь ценную футболку, которую чемпион UFC носил в первые минуты своего триумфа, нашёлся быстро. Комментируя сделку, отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов не уточнил, кто стал обладателем футболки и какую цену пришлось за неё заплатить, но отметил, что предмет одежды стоил «очень дорого».

Сам Порье по прошествии нескольких дней после боя вновь обратился к Нурмагомедову и поблагодарил его за состоявшийся между поединок, отметив, что не жалеет о своём поражении.

«Всё происходит не просто так. Это мой путь, и он уникален. Спасибо Хабибу за очередной суровый жизненный урок. Никаких оправданий и сожалений. Я смирюсь с неудачей и продолжу двигаться дальше», — написал Порье в Instagram.

Однако несмотря на то, что 7 сентября Нурмагомедов одержал убедительную победу в своём 28-м поединке, одну вершину он так и не покорил. UFC не стал передвигать его на первое место в рейтинге лучших борцов вне зависимости от весовых категорий. Россиянин по-прежнему уступает в этом списке чемпиону в полутяжёлом весе Джону Джонсу. Такая ситуация возмутила не только болельщиков, но и других спортсменов. В частности, бразилец Гловер Тейшейра выразил мнение, что Нурмагомедов достоин возглавить рейтинг как минимум из-за своей манеры ведения боя.

«Джон Джонс, конечно же, на высоте. Но после того, как я посмотрел последний бой Хабиба... Я видел, как Дастин Порье тренируется, видел, насколько он хорош и видел, как в поединке с ним доминировал Нурмагомедов. Для меня номером один в pound-for-pound несомненно является россиянин. Джонс чаще защищал титул чемпиона, но он не доминировал над соперниками так, как Хабиб. Он слишком хорош по сравнению с другими. Если его оценить на десять баллов, то его соперники стоят семи», — сказал Тейшера MMA Fighting.

У поклонников Нурмагомедова есть повод быть недовольными положением борца в рейтинге, поскольку сама система определения лучших спортсменов UFC далека от совершенства. Так утверждает пользователь Reddit, чьё расследование на эту тему сейчас активно обсуждается в мире смешанных единоборств.

Как известно, рейтинги лучших бойцов UFC по весовым категориям и вне их определяются мнением 14 журналистов со всего мира, освещающих ММА. Однако после боя Нурмагомедова выяснилось, что пятеро из них на самом деле никак не связаны со смешанными единоборствами или по крайней мере это невозможно подтвердить информацией из открытых источников. Возможно, именно из-за недостаточной компетенции составителей рейтинга российский чемпион пока не возглавляет его.

Непокорённой для Нурмагомедова остаётся ещё одна вершина. Многие любители смешанных единоборств на вопрос о лучшем российском бойце MMA в истории наверняка бы ответили, что им остаётся Фёдор Емельяненко. Однако другой бразильский спортсмен Джуниор дос Сантос уверен, что Хабиб когда-нибудь сможет завоевать и этот титул. Такое заявление он сделал в преддверии своего боя с Александром Волковым.

«Думаю, в первую очередь им (Волкову и Нурмагомедову. — RT), необходимо очень много работать над собой, чтобы сместить Фёдора с трона «величайшего всех времён». Этим ребятам будет очень сложно дотянуться до него в его лучшей форме. Пока могу сказать, что Хабиб очень неплохо справляется — возможно, однажды он станет так же крут, как Фёдор», — уверен дос Сантос.