Боец дос Сантос рассказал, сможет ли Нурмагомедов достичь уровня величия Емельяненко

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Бразильский боец смешанного стиля Джуниор дос Сантос рассказал, что, по его мнению, нужно сделать российским бойцам вроде Александра Волкова или Хабиба Нурмагомедова, чтобы сместить Фёдора Емельяненко с трона «величайшего бойца всех времён».
Боец дос Сантос рассказал, сможет ли Нурмагомедов достичь уровня величия Емельяненко
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Думаю, в первую очередь им необходимо очень много работать над собой. Этим ребятам будет очень сложно дотянуться до Фёдора в его лучшей форме. Пока могу сказать, что Хабиб очень неплохо справляется — возможно, однажды он станет так же крут, как Фёдор», — заявил дос Сантос.

В активе 30-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА, тогда как в послужном списке 42-летнего Емельяненко 38 побед и шесть поражений.

Ранее Волков заявил, что включится в гонку за пояс UFC в случае победы над дос Сантосом на турнире в Москве.

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