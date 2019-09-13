Боец дос Сантос рассказал, сможет ли Нурмагомедов достичь уровня величия Емельяненко

Бразильский боец смешанного стиля Джуниор дос Сантос рассказал, что, по его мнению, нужно сделать российским бойцам вроде Александра Волкова или Хабиба Нурмагомедова, чтобы сместить Фёдора Емельяненко с трона «величайшего бойца всех времён».

«Думаю, в первую очередь им необходимо очень много работать над собой. Этим ребятам будет очень сложно дотянуться до Фёдора в его лучшей форме. Пока могу сказать, что Хабиб очень неплохо справляется — возможно, однажды он станет так же крут, как Фёдор», — заявил дос Сантос.

В активе 30-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА, тогда как в послужном списке 42-летнего Емельяненко 38 побед и шесть поражений.

Ранее Волков заявил, что включится в гонку за пояс UFC в случае победы над дос Сантосом на турнире в Москве.