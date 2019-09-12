Волков: включусь в гонку за пояс UFC в случае победы над дос Сантосом на турнире в Москве

Российский боец смешанного стиля Александр Волков поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Джуниором дос Сантосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

«Дос Сантос — боец мирового уровня, который был чемпионом UFC. Он и сейчас сохраняет чемпионские амбиции. Он находится на пике, как мне кажется», — приводит слова россиянина «Спорт-Экспресс».

По его словам, у него всегда были сильные соперники в UFC, что касается и нынешнего оппонента. Волков также отметил, насколько хорошо, что бразилец находится выше него в рейтинге тяжеловесов.

«Если я выиграю, то включусь в гонку за пояс, это меня мотивирует», — добавил Волков.

Бой состоится в рамках главного события турнира UFC в Москве, который пройдёт 9 ноября на «ЦСКА Арене».

Ранее сообщалось, что обнародован кард турнира UFC в Москве.