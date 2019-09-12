Волков: включусь в гонку за пояс UFC в случае победы над дос Сантосом на турнире в Москве
- @volkov_alex / instagram
«Дос Сантос — боец мирового уровня, который был чемпионом UFC. Он и сейчас сохраняет чемпионские амбиции. Он находится на пике, как мне кажется», — приводит слова россиянина «Спорт-Экспресс».
По его словам, у него всегда были сильные соперники в UFC, что касается и нынешнего оппонента. Волков также отметил, насколько хорошо, что бразилец находится выше него в рейтинге тяжеловесов.
«Если я выиграю, то включусь в гонку за пояс, это меня мотивирует», — добавил Волков.
Бой состоится в рамках главного события турнира UFC в Москве, который пройдёт 9 ноября на «ЦСКА Арене».
Ранее сообщалось, что обнародован кард турнира UFC в Москве.