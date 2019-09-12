Обнародован кард турнира UFC в Москве

Стал известен кард турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится 9 ноября в Москве.

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Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на вице-президента UFC по России и СНГ Андрея Громковского, главным событием вечера станет поединок россиянина Александра Волкова и бразильца Джуниора дос Сантоса. Предварять его будут следующие поединки: — Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Дэвид Завада (Германия); — Александр Яковлев (Россия) — Винко Питчелл (США); — Зелим Имадаев (Россия) — Дэнни Робертс (Великобритания); — Магомед Анкалаев (Россия) — Дальча Лунгиамбула (США); — Роман Копылов (Россия) — Карл Роберсон (Великобритания); — Шамиль Гамзатов (Россия) — Клидсон Абреу (Бразилия); — Гаджимурад Антигулов (Россия) — Эд Херман (США); — Григорий Попов (Россия) — Дейви Грант (Великобритания). Турнир пройдёт на «ЦСКА Арене». Ранее Громковский допустил возможность проведения турнира UFC на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.