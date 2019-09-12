Обнародован кард турнира UFC в Москве

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Стал известен кард турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится 9 ноября в Москве.
Обнародован кард турнира UFC в Москве
  • © Fotoarena/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на вице-президента UFC по России и СНГ Андрея Громковского, главным событием вечера станет поединок россиянина Александра Волкова и бразильца Джуниора дос Сантоса.

Предварять его будут следующие поединки:

— Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Дэвид Завада (Германия);

— Александр Яковлев (Россия) — Винко Питчелл (США);

— Зелим Имадаев (Россия) — Дэнни Робертс (Великобритания);

— Магомед Анкалаев (Россия) — Дальча Лунгиамбула (США);

— Роман Копылов (Россия) — Карл Роберсон (Великобритания);

— Шамиль Гамзатов (Россия) — Клидсон Абреу (Бразилия);

— Гаджимурад Антигулов (Россия) — Эд Херман (США);

— Григорий Попов (Россия) — Дейви Грант (Великобритания).

Турнир пройдёт на «ЦСКА Арене».

Ранее Громковский допустил возможность проведения турнира UFC на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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