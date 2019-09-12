Обнародован кард турнира UFC в Москве
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Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на вице-президента UFC по России и СНГ Андрея Громковского, главным событием вечера станет поединок россиянина Александра Волкова и бразильца Джуниора дос Сантоса.
Предварять его будут следующие поединки:
— Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Дэвид Завада (Германия);
— Александр Яковлев (Россия) — Винко Питчелл (США);
— Зелим Имадаев (Россия) — Дэнни Робертс (Великобритания);
— Магомед Анкалаев (Россия) — Дальча Лунгиамбула (США);
— Роман Копылов (Россия) — Карл Роберсон (Великобритания);
— Шамиль Гамзатов (Россия) — Клидсон Абреу (Бразилия);
— Гаджимурад Антигулов (Россия) — Эд Херман (США);
— Григорий Попов (Россия) — Дейви Грант (Великобритания).
Турнир пройдёт на «ЦСКА Арене».
Ранее Громковский допустил возможность проведения турнира UFC на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.