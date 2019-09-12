Громковский о турнире UFC на «Газпром Арене»: в теории это возможно

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский объяснил, насколько сложно организовать турнир Абсолютного бойцовского чемпионата на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Скажу вам честно: у нас хорошие отношения с «Зенитом», и я бывал на стадионе не единожды. В теории это возможно, но для того чтобы воплотить идею, требуется ещё очень много работы. Например, когда речь идёт о большом спортивном объекте, это подразумевает совершенно особенный подход к ценообразованию на билеты, а также к стоимости организации мероприятия. Тут очень много факторов, которые необходимо проработать», — сказал Громковский в интервью RT.

Ранее Громковский прокомментировал слова бойца смешанных стилей Хабиба Нурмагомедова о желании провести бой на 80-тысячной арене в Москве.