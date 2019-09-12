Громковский о турнире UFC на «Газпром Арене»: в теории это возможно

Короткая ссылка
Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский объяснил, насколько сложно организовать турнир Абсолютного бойцовского чемпионата на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Громковский о турнире UFC на «Газпром Арене»: в теории это возможно
  • РИА Новости

«Скажу вам честно: у нас хорошие отношения с «Зенитом», и я бывал на стадионе не единожды. В теории это возможно, но для того чтобы воплотить идею, требуется ещё очень много работы. Например, когда речь идёт о большом спортивном объекте, это подразумевает совершенно особенный подход к ценообразованию на билеты, а также к стоимости организации мероприятия. Тут очень много факторов, которые необходимо проработать», — сказал Громковский в интервью RT.

Ранее Громковский прокомментировал слова бойца смешанных стилей Хабиба Нурмагомедова о желании провести бой на 80-тысячной арене в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить