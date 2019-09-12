«Когда Дастин душил Хабиба, просто закрыл глаза»: вице-президент UFC о бое Нурмагомедова с Порье и развитии ММА в России

В последние годы смешанные единоборства активно набирают популярность во всё мире, и это во многом заслуга Хабиба Нурмагомедова. Об этом в интервью RT заявил вице-президент UFC по России Андрей Громковский. Функционер рассказал о сложностях организации прошедшего в Абу-Даби турнира, о планах развития бренда в России и о том, кто из российских бойцов способен достичь уровня действующего чемпиона в лёгком весе.

— 7 сентября в Абу-Даби прошёл турнир UFC 242. Как оцените уровень его организации?

— Он удался, несмотря на все сложности, которые возникли в процессе подготовки.

— Какие именно?

— Обычно мы работаем на готовых аренах, где известно расположение всех помещений. В Абу-Даби стадион возвели специально к шоу, и команда UFC просто не знала, где будут находиться техническое комнаты, медиацентр и так далее.

— Предполагали, насколько большое внимание в России вызовет UFC 242?

— Понимали, что его будут смотреть в России, и готовились к этому. Собрали соответствующий кард, заручились договорённостью с Первым каналом и кинотеатрами. Хорошо осознавали, какой резонанс вызовет это событие в стране.

— Из-за разницы в часовых поясах американской аудитории было тяжело следить за UFC 242. Был риск в решении провести шоу в Абу-Даби?

— В США на момент начала трансляции был день, поэтому ничего страшного не произошло. С другой стороны, власти Абу-Даби понимали, что мероприятия уровня Pay-рer-view (PPV) часто проводятся в удобном для Северной Америки часовом поясе, поэтому имелись определённые договорённости. С другой стороны, мы получили замечательный охват в России и на постсоветском пространстве. Знаем, что UFC 242 посмотрели десятки миллионов людей, и это потрясающий успех, который окажет влияние на судьбу смешанных единоборств в нашей стране.

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— Какие итоги продажи PPV-трансляций устроят UFC по итогам турнира в Аду-Даби?

— Сложно сказать, на что рассчитывают иностранные коллеги. Думаю, промоушен ждут очень хорошие показатели, поскольку получилось организовать резонансное событие и интересный главный поединок. В любом случае, UFC останется в большом плюсе.

— Насколько известно, UFC 242 стал началом длительного сотрудничества между организацией и городом Абу-Даби. Промоушен уверен в его финансовом успехе?

— О долгосрочном контракте было объявлено заранее. В рамках сотрудничества между Департаментом культуры и туризма Абу-Даби и UFC будут проводиться различные мероприятия. Турнир UFC 242 — один из первых, следующие будут не менее интересными.

— В Абу-Даби на первых ролях были семеро российских бойцов, на которых возлагалась серьёзная ответственность. Оправдали ли они надежды UFC?

— Думаю, да. Они старались и выложились по максимуму. У кого-то всё сложилось потрясающе, как у Хабиба, у кого-то — не совсем. Но это абсолютно естественный ход событий. Не бывает так, чтобы побеждали все атлеты, и это к лучшему. Это отражает высочайший уровень конкуренции: в UFC побеждает только сильнейший.

— Можно ли с уверенностью говорить, что на грядущих турнирах в Абу-Даби выступит не меньше российских спортсменов?

— Надеемся на это и будем просить об этом коллег из США. Но гарантий никаких нет. Хотели бы, чтобы шоу в ОАЭ стали для России домашними.

— Вы говорили, что принимали участие в подготовке к UFC 242. Какой турнир было организовать тяжелее: первый в Москве или третий в Абу-Даби?

— Первый вечер в Москве был самым сложным, поскольку мы делали всё впервые. Плюс он проходил в СК «Олимпийский», которому десятки лет. В целом их сложно сравнивать. Одно дело — готовить домашнее шоу, за которое отвечаешь лично ты, а другое — просто помогать коллегам. Тем не менее в Абу-Даби с организацией было не проще, чем в столице.

— Первый турнир в Абу-Даби был очень мощным по именам. Затем последовала пауза длиной в четыре года, и только в 2019-м в ОАЭ провели третий. Почему договор о сотрудничестве был подписан именно сейчас, а не тогда?

— В мире изменилось отношение к смешанным единоборствам. Они стали гораздо популярнее — во многом благодаря Хабибу. Это касается как стран Ближнего Востока, так и России. UFC 242 стал знаковым. В некотором смысле он как раз и продемонстрировал возросшую популярность MMA.

— Почему UFC готов привозить своих бойцов в Эмираты, но не хочет проводить титульные бои в России?

— Не сказал бы, что кто-то не хочет везти бойцов к нам. Важно подчеркнуть, что UFC в России работает всего около года. За это время мы смогли провести два ивента, в Москве и Санкт-Петербурге, запустили собственный телеканал, совершили большую медийную сделку, договорились об открытии сети фитнес-клубов, залов UFC Gym. В какой-то момент мы постараемся провести турнир не меньшего масштаба. Пока об этом рано говорить.

Громковский о работе UFC в России

— Есть предпосылки, что в 2020 году мы увидим титульный поединок в России?

— Будем работать над этим. Конкретных планов пока нет.

— Что для этого должно произойти? По какому критерию UFC определит, что Россия созрела до статусных схваток?

— К этому приведут поступательная работа и популяризации ММА в стране. Мы уже сделали это, показав бой Нурмагомедова с Порье 25 миллионам человек. Это и есть первый шаг, и нам нужно сделать ещё несколько, чтобы закрепить смешанные единоборства в качестве одного из самых популярных видов спорта в России.

— Но ведь первый турнир UFC В России собрал 22 тысячи человек на трибунах. Это пятый показатель в истории. Неужели руководству промоушена этого не хватило?

— Как правило, первое мероприятие в новой стране всегда бьёт рекорды посещаемости, поскольку работает накопленный спрос. Наша задача — сделать смешанные боевые искусства одним из главных видов спорта в стране. Иногда я говорю, что ММА в России может стать вторым по популярности, а втайне надеюсь, что и первым.

— Дело остаётся исключительно за болельщиками или российским бойцам тоже необходимо сделать что-то для этого?

— Для нас важно, чтобы имелось много атлетов, успешных как в октагоне, так и за его пределами. Фанатам хочется, чтобы бойцы не только показывали результат, но и были интересными. Они должны уметь рассказать свою историю, делиться переживаниями. Сейчас мы проводим специальные медиасеминары для спортсменов, где учим их общаться с журналистами, поклонниками.

— И многие бойцы их уже посетили?

— Пока мы только в начале пути и провели всего один тренинг. Сейчас будем повторять это с теми, кто приедет в Москву.

— Как построен процесс?

— Наша команда садится с человеком, снимает интервью, а затем разбирает его: объясняет, что говорить, как лучше подать себя. Ведь у каждого спортсмена своя история, и её просто надо уметь преподнести.

— Какие истории вам особенно понравились?

— Например, история Дамира Исмагулова. Прочитал её в Instagram, и она меня очень вдохновила. Он писал, что всегда хотел выступать в ММА и делал это сперва в родном городе, а затем в регионе. Таким поступательным образом он и пришёл в UFC. Возможно, изначально он даже не планировал становиться бойцом, но у него всё настолько хорошо получалось, что он попал в ведущий промоушен планеты.

— Сами они охотно идут на это?

— Все люди разные. Кто-то более открыт, кто-то менее. Некоторые сами говорят: «Я знаю, что делать», а другие готовы к подобного рода помощи.

— Появление в России второй звезды калибра Нурмагомедова помогло бы ускорить процесс становления страны большим рынком UFC?

— Конечно, мы хотим, чтобы в России было много чемпионов. И только за год количество бойцов в стране выросло примерно в полтора раза. Надеюсь, в ближайшее время у нас появится ещё много поводов для гордости.

— Вам не кажется, что это место вполне мог бы занять Пётр Ян?

— К этому готов как Ян, так и Ислам Махачев. Не стоит списывать со счетов и Александра Волкова, который в Москве подерётся с Жуниором Дос Сантосом.

— Возможно, России нужен свой Конор Макгрегор, который будет оскорблять всех своих оппонентов и пить виски на арене?

— На вещах UFC можно увидеть латинскую аббревиатуру «HRSD», что в переводе с английского расшифровывается как «Честь. Уважение. Сила. Дисциплина». Это и есть те ключевые ценности, которые мы хотели бы нести. Да, существует треш-ток, но я не считаю его наиболее важной частью MMA.

— Не кажется, что именно Ян ближе к тому, чтобы стать русским Макгрегором?

— Каждый боец должен стремиться к тому, чтобы выработать свой стиль. У Петра есть собственная манера, он общается с оппонентами, как считает нужным. С другой стороны, многие предпочитают вообще молчать, но показывают при этом отличные результаты. Мы уважаем всех, но не можем кому-то сказать: «Ты будешь русским Макгрегором».

— В рамках популяризации смешанных единоборств в стране не было ли идеи организовать серию сражений между российскими и американскими атлетами?

— По сути, на шоу в Москве Россия сражалась против всего мира. В таком виде мы и планировали кард. Сейчас добавили много бойцов из разных регионов страны.

Громковский об общении бойцов с прессой

— Нурмагомедов удивил вас чем-то в бою с Порье?

— В первую очередь, умением выходить из наиболее сложных ситуаций. В некоторых моментах нам всем пришлось серьёзно поволноваться за Хабиба, но он довёл дело до конца. Его умение вести бой впечатляет.

— В случае со второй «гильотиной» Нурмагомедов довольно долго оставался в захвате, а в один момент практически не двигался. Не было страха, что рефери может перестраховаться и преждевременно остановить схватку?

— Честно скажу: когда Порье душил Нурмагомедова, я просто закрыл глаза.

— Как Нурмагомедову удалось стать таким популярным, практически не применяя треш-ток?

— Каждый боец несёт свои ценности и взгляды. Если человек способен раскрыться и показать, какой он на самом деле, это вызывает уважение у других людей.

— Нурмагомедова сравнивают с Фёдором Емельяненко, который всегда вёл себя уважительно с оппонентами. Видите определённые параллели между ними?

— Наверное, есть вещи, присущие русской культуре. Она подразумевает уважительное отношение к оппонентам. Неслучайно в России треш-ток не очень распространён — в отличие от англосаксонских стран. У нас же принято следить за словами, что не так уж и плохо.

— Многих журналистов возмутил отказ Нурмагомедова от участия в медиадне. Впоследствии он объяснил это тем, что был сосредоточен на сгонке веса. Достойное оправдание?

— Бойцы имеют полное право отказаться от общения с журналистами. Они совершают самую тяжёлую работу и должны иметь возможность подготовиться к ней так, как считают нужным. Как вы прекрасно знаете, Хабиб всегда старается идти на контакт со СМИ. В частности, его неоднократно просили дать эксклюзивные интервью UFC Russia, Первому каналу — проблем не было.

— За пропуск медиадня никаких санкций со стороны UFC не предусмотрено?

— Нет, потому что бойцы — тоже люди. А если человек из-за этого потом проиграет, кто будет отвечать? Но я не сталкивался с частыми отказами.

— Несколько лет назад UFC запретил использование капельниц с физраствором, надеясь добиться, чтобы бойцы дрались в своих весовых категориях. Но даже сейчас атлеты продолжают сгонять по 10 кг за неделю. Почему?

— Я не специалист в этой теме, но, насколько понимаю, весосгонка — достаточно сложный вопрос, который тщательно изучают профессионалы в области спортивной медицины. Пока иных вариантов, кроме наличия весовых категорий, не найдено. Поэтому спортсмены вынуждены сгонять вес.

— Не стоит ли UFC более жёстко контролировать данный аспект?

— Промоушен делает всё для блага спортсменов. Они всегда стоят на первом месте. Но я не вижу альтернативы. Думаю, коллеги из США озадачены этим вопросом не меньше меня.

— Бойцы не понимают, что это негативно влияет на их спортивное долголетие?

— На наших ивентах всегда присутствуют врачи. Мало того, у нас есть специальный институт, который занимается данным вопросом. Там работают очень квалифицированные специалисты, в том числе русскоязычные. Они всегда готовы помочь.

— Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести бой на 80-тысячной арене в Москве. Это реально?

— Теоретически это возможно, но каких-либо конкретных планов у нас нет. В истории UFC использовались разные арены, но мы стараемся проводить турниры на крытых, так как это проще с точки зрения телевизионного производства, света и погодных условий.

— Но в России же есть «Газпром-Арена». В прошлом году там провели хоккейный матч Евротура. Не вариант?

— Скажу вам честно: у нас хорошие отношения с «Зенитом» и я бывал на стадионе не единожды. В теории это возможно, но для того, чтобы воплотить идею, требуется ещё очень много работы. Например, когда речь идёт о большом спортивном объекте, это подразумевает совершенно особенный подход к ценообразованию билетов, а также к стоимости организации мероприятия. Тут очень много факторов, которые необходимо проработать.

— В ноябре в России пройдёт третий турнир под эгидой UFC, он состоится в Москве. Почему в качестве места проведения была выбрана «Арена ЦСКА»?

— К сожалению, «Олимпийский» находится на реконструкции, и мы не смогли его использовать, хотя это одна из самых крупных крытых площадок в Европе. В столице есть несколько арен, но планы расписаны на год вперёд.

— Какие критерии повлияли на ваш выбор?

— Это новый стадион, но на нём уже проводилось множество мероприятий. На мой взгляд, в плане логистики он расположен очень удачно и вмещает до 14 тыс. зрителей. Арена позволит провести турнир на качественно новом уровне, поскольку два предыдущих вечера мы организовывали на старых стадионах, которые были построены в советское время.

— С учётом того, что первое шоу посетило более 22 тыс. зрителей...

— Если считать тех, кто проник в «Олимпийский» без билетов, то число посетителей возрастёт до 25 тыс. человек.

— Хорошо, так достаточно ли будет арены с вместимостью в 14 тыс.?

— С удовольствием выбрал бы более вместительную площадку, но в Москве не так много крытых арен. А те три, которые есть, примерно одинаковы. Если кто-то захочет построить новый «Олимпийский», будем рады организовать турнир там.

Громковский о подходе к отбору бойцов

— То есть дело не в том, что в UFC не верят в ажиотаж вокруг UFC Moscow?

— Нет. Как раз спрос в Москве очень большой. Провести это на многотысячном стадионе было бы лучше для всех.

— Александр Волков должен был возглавлять российский турнир в Санкт-Петербурге, но в последний момент отказался от участия. Не слишком ли рискованно вновь делать ставку на него?

— Риск есть всегда, поскольку бойцы — тоже люди и они могут получать травмы. Надеемся, что всё будет хорошо и схватка состоится. Тем более что Александр не дрался почти год и для него это большая возможность проявить себя и продолжить путь к чемпионскому званию.

— В истории UFC случалось, что из-за снятия ведущего бойца вечера всё мероприятие отменялось. Промоушен не планирует вводить санкции за это?

— На самом деле подобное происходит очень редко. В большинстве случаев UFC старается найти спортсменам замену. К тому же обычно на это есть причины, связанные со здоровьем. Странно было бы штрафовать человека за получение травмы. К спортсменам нужно относиться с любовью и заботой.

— В СМИ была информация, что причиной отказа со стороны Волкова стал проваленный допинг-тест. Это правда?

— Мне миллион раз задавали этот вопрос. Всегда отвечаю, что Волков снялся из-за проблем со здоровьем. Данная тема конфиденциальна, поэтому мне не хотелось бы давать какие-то комментарии. Он будет драться в Москве. Думаю, Александр за это время решил все проблемы.

— UFC рассматривает Волкова как претендента на титул после поражения от Деррика Льюиса?

— Он остаётся на высоком месте в своей весовой категории. Александр — очень перспективный спортсмен. Наши матчмейкеры тоже смотрят поединки, и они прекрасно видели, что в тот день у Александра были очень большие шансы на успех. К сожалению, добиться его не удалось. Будем надеяться, в Москве у Волкова всё получится.

— Насколько победа над Дос Сантосом приблизит его к чемпионскому титулу?

— В этом случае Волков точно вернётся в число претендентов на пояс.

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— Можно ли говорить, что ставя Волкова во главе шоу, UFC хочет проверить, способен ли Александр приносить деньги промоушену?

— То, что он способен привлекать внимание, мы знаем и так. Люди уже задают руководству промоушена немало вопросов касательно этого сражения. Интерес к нему очень большой. И мы никогда не смотрим на бойца с той точки зрения, приносит он деньги или нет. В первую очередь, обращаем внимание на его спортивные качества, во вторую — на личностные, какой у человека потенциал с точки зрения медиа и работы с болельщиками. Важен вопрос популярности, успешности.

— Но существует пример Макрегора, который не выходил в октагон после поражения от Нурмагомедова, но всё ещё не выбыл из списка претендентов на титул.

— Есть исключения из правил, и таких бойцов единицы. Надеюсь, Хабиб теперь тоже входит в их число. Но промоушен не смотрит на это с точки зрения денег, он исходит с позиции популярности. А доход, который мы получим, является результатом нашей работы.

— Кто ещё входит в список этих «исключений» помимо Хабиба и Конора?

— Вы сами знаете этих людей. Думаю, Фергюсон и некоторые другие. Речь идёт о нынешних и бывших чемпионах UFC, которые привлекают большое внимание.

— Помимо главного боя, на данный момент объявлено пять поединков основного карда турнира в Москве, но в нём нет ни одного статусного бойца. Стоит ожидать появления в нём звёзд UFC?

— Мы работаем над этим. У нас есть согласованный бой вечера, пока не объявили имена спортсменов, которые встретятся в нём, но рассчитываем скоро это сделать. Думаю, фанаты останутся довольны. Плюс планируем огласить и составы других пар.

— У UFC уже есть планы провести шоу в России в 2020 году?

— Да, думаю, в ближайшее время сможем объявить о следующих ивентах. В настоящее время идёт процесс планирования. Уже говорили, что хотим проводить в стране от двух шоу в год.

— Планирует ли UFC исследовать российские регионы?

— Смотрим на большое количество городов. Помимо России рассматриваем варианты в других постсоветских странах.

— В свете организации турнира в Абу-Даби с прицелом на титульный бой с участием Хабиба, UFC рассматривает проведение шоу в Дагестане?

— Дагестан — замечательное место с точки зрения смешанных единоборств. Сложно представить, какая арена способна вместить всех желающих посетить такое мероприятие. Но это вопрос многих факторов, в том числе инфраструктуры, логистики, безопасности, затрат на организацию. Поэтому пока таких планов нет, но мы всегда оставляем дверь открытой.