«Хабиб в паре боёв от статуса величайшего в истории UFC»: как Уайт и Порье хвалили Нурмагомедова после победы в Абу-Даби

Хабиб Нурмагомедов — особенный боец и в ближайшее время может получить право называться величайшим в истории UFC. Об этом заявил президент промоушена Дана Уайт на пресс-конференции после турнира в Абу-Даби. Он также рассказал о возможном проведении крупного турнира в России и подтвердил, что рассматривает вариант реванша с Конором Макгрегором. Дастин Порье признался, что очень разочарован итогом схватки, и заявил, что ранее не встречался с таким борцом, как Нурмагомедов.

«Близки к тому, чтобы провести PPV в России»

По окончании турнира UFC 242 в Абу-Даби состоялась пресс-конференция, в ходе которой на вопросы отвечали участники главного поединка вечера и президент промоушена Дана Уайт. Он первым поделился своими впечатлениями от схватки за титул в лёгком весе, рассказал о возможном реванше между Нурмагомедовым и Макгрегором и ответил на вопрос о проведении в России первого шоу уровня PPV.

— Как оцените выступление Хабиба Нурмагомедова в сражении с Дастином Порье?

— Хабиб выглядел потрясающе. Он очень хорош. Дастин здорово сопротивлялся, но Нурмагомедов полностью доминировал сегодня.

— После боя Нурмагомедов и Порье обменялись футболками. Как вы отреагировали на это?

— Это очень круто. Они очень сильно уважают друг друга. Всем нравится, как Хабиб ведёт себя. Несомненно, пресс-конференция после его битвы с Макгрегором была для меня самой мрачной в карьере. Но в конце концов ты видишь, что Нурмагомедов — очень крутой парень и хорошо ко всем относится. Дастин тоже очень приятный человек.

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— Чемпион пообещал продать футболку и все вырученные деньги пожертвовать в фонд своего визави…

— Это очень впечатляет. От себя могу сказать, что вложу столько же, сколько Хабиб.

— На ваш взгляд, Нурмагомедов отличается от других бойцов?

— Он однозначно особенный. Хабиб в паре боёв от статуса величайшего бойца в истории UFC. Быть непобеждённым с такими соперниками — очень здорово.

— На этом турнире присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Общались с ним?

— Нет, я его даже не видел. Не знаком с ним.

— С кем Нурмагомедов проведёт третью защиту титула чемпиона в лёгком весе?

— Фергюсон — следующий в очереди, если он согласится. Посмотрим, когда Хабиб хочет драться в следующий раз и согласится ли Тони встретиться с ним в этот момент.

— Состоится ли реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором?

— Да. Фергюсон следующим получит право сразиться за титул. Но если Тони не захочет или не сможет принять его, то мы будем искать замену. Думаю, Макгрегор является логичным выбором. Думаю, все обрадуются такому решению.

— Вы наверняка задумывали выступление Нурмагомедова на турнире в Абу-Даби. Но если бы он уступил Конору Макгрегору и не был бы чемпионом, как бы выходили из ситуации?

— Если бы у нас не получилось устроить схватку Хабиба в ОАЭ, мы провели бы здесь поединок между Исраэлем Адесаньей и Роберто Уиттакером. В Австралии на него уже куплено 30 тыс. билетов. Что касается Абу-Даби, то могу с уверенностью сказать, что мы вернёмся сюда и организуем ещё одно масштабное событие.

— Стоит ли ожидать, что в скором времени UFC организует турнир уровня Pay-Per-View в России?

— Да, мы достаточно близки к тому, чтобы провести PPV в России. Местная фан-база просто разрывается, в самой стране очень много талантливых атлетов, а сегодняшний бой показывали по крупнейшему российскому каналу.

— Вы проводите шоу Lookin' for a Fight, в рамках которого занимаетесь поиском талантливых бойцов по всему миру. Собираетесь снять несколько эпизодов в России?

— Там проводится очень много серьёзных турниров. Я был бы рад съездить в Россию и посмотреть на местных перспективных ребят.

— Зубайра Тухугов изъявил желание вернуться в октагон в декабре. Как вы к этому относитесь?

— Если он здоров, то почему бы и нет. Мне очень нравятся спортсмены, которые хотят быть активными и постоянно выступать.

— В последнее время в России многих интересует, кто же был первым отечественным чемпионом UFC — Нурмагомедов или Тактаров?

— У Олега был пояс турнира, но да, это титул. Наверное, можно назвать Тактарова первым чемпионом. Если человек выиграл, то мы не имеем права не считать его обладателем данного звания. Но я не хочу быть тем, на кого будут ссылаться в данном вопросе. Нужно спросить Джо Силву. Он настоящая энциклопедия ММА и лучше знает об этом.

«Сейчас я абсолютно разбит»

В пресс-центре появление Порье встретили громкими овациями. Пусть американский спортсмен и не смог завоевать звание неоспоримого чемпиона в лёгком весе, но отчаянно сражался и был близок к тому, чтобы нанести Нурмагомедову первое поражение в карьере. Так, с трудом сдерживающий эмоции Дастин признался, что очень сильно разочарован итогом поединка, после чего выказал уважение своему визави и заявил, что не собирается драться с Хорхе Масвидалем.

— Какие впечатления у вас остались после сражения с Нурмагомедовым?

— Он очень крутой, чемпион мира. Возможно, сегодня я мог бы сделать больше. Очень упорно готовился к бою, чтобы выстоять 25 минут. Сейчас я абсолютно разбит.

— Что вы имеете в виду под «сделать больше»?

— Возможно, я мог бы выбраться из-под него, если бы приложил чуть больше усилий в клинче. Буду думать об этом всю свою жизнь. Считал, что смогу забрать последние два раунда.

— Сложилось впечатление, что вам было непросто работать в стойке?

— Это так. Не мог поймать ритм, было сложно работать комбинациями. Звучит так, как будто у меня много оправданий. Но я был отлично готов к сегодняшнему сражению. Мне очень обидно, что всё так закончилось.

— Во втором раунде вы почувствовали, что смогли потрясти Нурмагомедова?

— Я попал по нему, но он хорошо умеет делать вид, что он в порядке. По-моему, то была комбинация джеб-кросс из левосторонней стойки. Видел, что с ним что-то не так.

— Почему не удалось сомкнуть ноги на спине Хабиба, когда проводили удушающий приём?

— «Гильотина» была очень плотной. Всю жизнь буду пытаться найти ответ, почему не закрыл гард (не сомкнул ноги). Я закинул только одну, и он сумел выбраться. Был обязан сделать это.

— Как оцените удары Нурмагомедова?

— Не сказал бы, что они сильно потрясли меня, но они были сильными.

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— Нурмагомедов действительно настолько великолепен в борьбе?

— Я дрался с теми, кто сильнее его физически, но в плане опыта и умения распределять вес — он другого уровня.

— Хабиб сказал, что намерен направить вырученные от продажи футболки средства на благотворительность...

— Это здорово. Сейчас мы строим колодец в Уганде. В будущем займёмся школами. Всё классно, но сегодня хотел уехать отсюда чемпионом. Чувствую, что очень подвёл самого себя.

— Какие планы на будущее?

— Очень сложно сказать. Мне всего 30 лет, но я прошёл через многое. Последние десять недель всё складывалось замечательно. Думал, что стану чемпионом, что это судьба. Не хочу плакать перед вами, но я очень расстроен.

— 2 ноября в Нью-Йорке сразятся Хорхе Масвидаль и Нэйт Диас. Хотели бы встретиться с победителем этой битвы?

— Хорхе — мой друг. Я не продаюсь, как Колби Ковингтон. Не буду драться с Масвидалем. Он мой тренировочный партнёр и хороший парень. Всё, что я могу сделать, — отправиться во Флориду и помочь ему в подготовке.