Шестая подряд победа Махачева, эффектный нокаут Салихова и поражение Абдурахимова: как россияне выступили на UFC 242

На турнире UFC в Абу-Даби, помимо Хабиба Нурмагомедова, выступили сразу несколько российских бойцов. Муслим Салихов нокаутировал канадца Нордина Талеба. Ислам Махачев единогласным решением судей взял верх над бразильцем Дэйви Рамосом. Зубайра Тухугов неожиданно завершил вничью поединок с британским дебютантом Лероном Мёрфи. А бой Шамиля Абдурахимова был остановлен во втором раунде после точного удара локтем и добивания американца Кёртиса Блэйдса.

Турнир UFC 242 в Абу-Даби должен был стать историческим по многим причинам. Ранее крупнейший ММА-промоушен мира лишь дважды приезжал в Объединённые Арабские Эмираты и пока не сумел завоевать восточный рынок. В связи с этим руководство организации связывало особые надежды с этим шоу и имело право рассчитывать на серьёзный ажиотаж вокруг него — в первую очередь из-за выступления действующего чемпиона в лёгком весе и международной звезды Хабиба Нурмагомедова.

Однако и без него российским болельщикам было на кого обратить внимание. Так, среди участников шоу значились ещё шесть отечественных спортсменов. И несмотря на тот факт, что основную аудиторию привлёк именно Хабиб, поединки его соотечественников также вызвали большой интерес.

Возможно, именно число отечественных бойцов привлекло такое количество российских фанатов. На входе на арену была слышна преимущественно русская речь, а вывески на арене были сделаны на двух языках — родном для UFC английском и русском. Турнир в ОАЭ изначально позиционировался фактически как домашнее шоу для Нурмагомедова и компании.

Первым в октагон вошёл Омари Ахмедов, проводивший свой четвёртый поединок в среднем весе в рамках UFC. В предыдущих трёх он не потерпел ни одного поражения и рассчитывал на успех в сражении с Заком Каммингсом. Американец никогда не входил в элиту дивизиона, но считался крепким и неудобным соперником. Это он доказал уже в стартовой пятиминутке, попав мощнейшим левым хуком. Правда, россиянин быстро реабилитировался, ответив амплитудным тейкдауном.

К разочарованию болельщиков, многообещающий первый раунд так и остался самым зрелищным. Два оставшихся прошли в напряжённой борьбе за неявным преимуществом россиянина. Ахмедов ещё дважды перевёл своего противника в партер, и этого оказалось достаточно для победы.

Следующая битва обещала быть гораздо более интересной и полностью оправдала ожидания. Муслим Салихов и Нордин Талеб пробыли в октагоне меньше одного раунда, но успели продемонстрировать зрителям своё мастерство. Особенно преуспел Муслим, сначала исполнивший изящный удар с разворота по корпусу, а затем и вовсе отправивший своего оппонента в глубокий нокаут. Россиянин нашёл челюсть Нордина своим правым боковым и продлил свою победную серию в UFC до двух боёв.

Почин Салихова поддержали и иностранные бойцы. Так, Белал Мухаммад эффектно удушающим взял верх над Такаши Сато, а Оттман Азайтар отметил свой дебют в UFC мощнейшим нокаутом. Уроженец Германии подтвердил своё прозвище Бульдозер, легко разобравшись с Теему Паккаленом. А вот Лиана Джоджуа не смогла блеснуть в своём первом поединке под эгидой крупнейшего промоушена. Грузинская девушка выступила крайне неудачно и заслуженно уступила Саре Морас. Примечательно, что этот триумф помог канадке сделать положительным баланс побед и поражений за карьеру — 6:5.

Последним из тех, кто не попал в основной кард россиян, в октагон вошёл Зубайра Тухугов. Он должен был экзаменовать дебютанта Лерона Мёрфи, и поначалу ничто не предвещало напряжённой схватки. Уже в первом раунде он послал своего визави в нокдаун, но не смог довести дело до конца. Англичанин восстановился, а во втором отрезке создал своему противнику немало проблем. Он неплохо смотрелся в стойке и не уступал в партере, пару раз чуть не поймав оппонента на «гильотину» (удушающий приём).

В третьем раунде Мёрфи смотрелся активнее и больше шёл вперёд, а Тухугов выглядел довольно уставшим. В результате поединок продлился все три раунда, но судьи так и не смогли определить победителя.

Завершились предварительные бои не самой интересной битвой между Джоан Калдервуд и Андреа Ли, после чего в октагон вошли Майрбек Тайсумов и Диего Феррейра. Для россиянина этот поединок был сверхпринципиальным, ведь в своём последнем бою Феррейра взял верх над его другом Рустамом Хабиловым.

Первый раунд прошёл с небольшим преимуществом россиянина, сумевшего отметиться парой точных комбинаций, но уже во втором его оппонент нашёл свою дистанцию и стал перебивать Тайсумова. При этом Феррейра не боялся прибегать к грязным приёмам. Так, в клинче он нанёс удар головой, за что мгновенно получил предупреждение от рефери Хёрба Дина. Болельщики в очередной раз показали, на чьей они стороне, встретив действия бразильца неодобрительным гулом.

Майрбек отчаянно сражался за себя и за своего друга, но Диего в этот вечер был гораздо сильнее. Он действовал первым номером, постоянно прессинговал и по числу ударов в три раза превзошёл своего соперника. К середине третьего раунда у Тайсумова обильно кровоточил нос, что лишь усиливало впечатление о превосходстве Феррейры. Россиянин выстоял, но рассчитывать на судей не мог. Те единогласно отдали предпочтение бразильцу.

Вслед за Тайсумовым поражение потерпел ещё один отечественный атлет. Шамиль Абдурахимов подходил в статусе андердога к схватке с Кёртисом Блэйдсом и не смог сотворить сенсацию. Американец действовал в привычной для себя манере, фокусируясь на работе в партере, а россиянин не мог ему ничего противопоставить. Тот легко проходил в ноги и уже в конце первого раунда оказался в позиции фулл-маунт (сидя на животе соперника) и был близок к тому, чтобы выиграть досрочно.

Абдурахимов смог продержаться лишь до середины второго раунда. Он вновь позволил своему противнику провести тейкдаун, после чего не смог оказать тому серьёзного сопротивления. У Шамиля открылось сильное кровотечение, а после очередной серии мощнейших ударов Блэйдса рефери остановил бой.

Переломить ход не самого удачного для россиян турнира предстояло Исламу Махачеву. Партнёр Хабиба по команде считался фаворитом в сражении с Дэйви Рамосом и мог ворваться в топ-10 рейтинга лёгкого веса. Бразилец же также решал серьёзные задачи и пытался продлить свою беспроигрышную серию до пяти боёв.

Первая пятиминутка прошла в разведке, оба предпочитали не форсировать ход схватки, а работать на дистанции. При это Махачев был немного острее. Несколько раз он ловко обманул своего оппонента, чем вызвал бурную реакцию у зрителей. Рамос же выглядел немного растерянным и не мог подобрать ключи к своему визави.

Вторая треть получилась более яркой. Махачев довёл до цели хай-кик, чем спровоцировал Рамоса на активные действия. Тот бросился в ноги, но не преуспел, потеряв при этом немало сил. Ислам же продолжал биться очень умно и сдержанно, но при этом раз за разом находил бреши в обороне Дэйви. Свидетельством тому стало рассечение под правым глазом бразильца. В концовке тот в отчаянии бросился вперёд, но лишь получил пару увесистых хуков.

Начало третьего раунда чуть было не стало роковым для Рамоса. Он снова бездумно бросился вперёд, но нарвался на встречный удар и рухнул на канвас. Махачев попытался провести добивание, но соперник сумел уйти от ударов. Этот эпизод вызвал бурную реакцию отечественных фанатов, принявшихся скандировать «Россия! Россия!». Оставшиеся минуты Ислам провёл на своём сопернике, но хотя и не сумел создать тому серьёзных проблем, уверенно защитил победный результат. Судьи отдали все раунды россиянину и зафиксировали его шестой подряд триумф в UFC.