«Хабиб выиграет досрочно»: Корешков о бое Нурмагомедов — Порье, скандалах Макгрегора и ментальных проблемах Макдональда

Дастин Порье — удобный соперник для Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение в интервью RT высказал бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков. Он рассказал, какой тактики придерживался бы в бою с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе, признался, что не верит в возможное появление Конора Макгрегора на турнире в Абу-Даби и ответил на вопрос, стоит ли Рори Макдональду завершить карьеру.

— Вы должны были встретиться с Лоренцом Ларкиным в марте, но из-за травмы американца бой был отменён. Не боитесь, что он может сняться и в октябре?

— Нет, во всяком случае не думаю об этом. Мне кажется, Ларкин настроен на эту схватку и не должен соскочить. Ранее он сам изъявлял желание побиться со мной, а руководство Bellator пошло ему навстречу.

— А для вас принципиально сразиться именно с Ларкиным?

— Этот бой очень многое значит для меня. Во-первых, Лоренц — очень сильный атлет. Его нельзя недооценивать. У него хорошие навыки в стойке, он неплохо защищается от борьбы. Это оппонент топ-уровня.

— Можно назвать Ларкина самым серьёзным соперником в вашей карьере?

— Думаю, Дуглас Лима был получше. Хотя бы потому, что он ранее уже брал верх над Ларкиным. Что касается остальных, то очень сложно проводить сравнения между спортсменами, если они не пересекались в клетке.

— Как и вы, американец предпочитает драться в стойке. Можно назвать его удобным для вас?

— Ларкин является ярко выраженным ударником с хорошим чувством дистанции. Если честно, мне и правда гораздо удобнее драться с такими противниками, нежели с борцами.

— В своё время Ларкин не оставил шансов Нилу Магни, буквально забив его лоу-киками (удар ногой по ноге соперника). Как планируете защищаться от этого?

— Вариантов очень много, будем пробовать всё. В первую очередь, будем стараться реагировать на эти удары, делать «подставки», прихваты.

— Как считаете, победа над Ларкиным способна обеспечить вам бой за титул Bellator?

— Тяжело сказать, но было бы очень круто. Он один из запасных Гран-при в полусреднем весе, а победа над ним может очень сильно приблизить меня к схватке за чемпионство. В любом случае, Рори Макдональд проведёт защиту пояса в конце октября и вряд ли вернётся в октагон в ближайшие четыре — пять месяцев. Думаю, до этого момента я успею провести как минимум один бой, а может и два.

— Кого бы вы назвали фаворитом в битве между Макдональдом и Лимой?

— Тяжело сказать. Памятуя о их первой встрече, многие отдадут предпочтение Рори. Но на мой взгляд, в той схватке победил Дуглас. Макдональду отдали победу из-за борьбы.

— Таким образом, вы ставите на бразильца?

— Я вижу фаворитом именно Лиму. В первом бою он сделал своему визави очень больно, и тот теперь будет помнить и бояться этого. На этот раз Дуглас будет готов к переводам в партер, а сам будет спокойно пробивать свои лоу-кики.

— После битвы с Джоном Фитчем Макдональд сказал, что не уверен, хочет ли причинять людям боль. Нет впечатления, что после таких слов бойцу ММА стоит заканчивать карьеру?

— Эти слова заставили меня задуматься о его душевном состоянии. Не знаю, что с ним творится. Его личное дело. Возможно, это один из звоночков, что уже не стоит драться. Время покажет.

— У вас с мотивацией нет проблем?

— Подобные мысли точно не посещают.

— В преддверии поединка с Порье Нурмагомедов считается однозначным фаворитом. Согласны, что Дастина сложно назвать неприятным противником для Хабиба?

— Да, Дастин — удобный соперник для Хабиба, ведь славится именно своей ударной техникой. Нурмагомедову будет удобно бороться с ним, ведь это не его сильная сторона. Вижу россиянина фаворитом и буду болеть за него.

— Ранее Хабиб уже встречался с мощными ударниками — Макгрегором и Барбозой, но ни один из них не смог ничего ему противопоставить. Порье есть чем удивить Нурмагомедова?

— Увидим в субботу. Главное помнить, что не стоит недооценивать своих оппонентов. При этом не думаю, что у Хабиба будут проблемы такого характера. Перед выходом в клетку он предельно сфокусирован, не испытывает проблем с недооценкой. Ему не дают расслабиться, и он сам не допускает подобных ошибок.

— Как и Порье, вы также являетесь прежде всего ударником. Как бы вы действовали в поединке с Нурмагомедовым?

— Я считаю, что в сражении с борцом нужно стремиться как можно быстрее вставать на ноги, если тебе провели тейкдаун. Нельзя ни лежать под своим противником, ни пытаться бороться с ним. Когда твой визави находится сверху, то он практически не тратит сил. А если ты начинаешь пытаться противодействовать ему в партере, то теряешь в разы больше энергии.

— Но вставая на ноги, вы также расходуете силы…

— Но противнику приходится снова проводить переводы, броски, а, следовательно, тоже уставать.

— Что ещё?

— Необходимо отрабатывать удары, которые максимально неудобны для борцов — те, что мешают им проходить в ноги. Например, «летящее колено» (удар коленом в прыжке). Для примера, достаточно вспомнить недавнюю битву между Масвидалем и Аскреном. Хорхе избрал блестящую тактику и пресёк первую же попытку Бена сделать тейкдаун.

— Хабиб предпочитает проводить свои переводы в те моменты, когда его соперник стоит вплотную к клетке. Это даёт ему возможность сначала связать его в клинче, а потом положить на канвас. Как избегать этого?

— Необходимо не давать борцу работать на той дистанции, с которой он может легко пройти в ноги. Я бы старался придерживаться такой тактики.

— Преимущество Хабиба в борьбе обусловлено тем, что во время поединка он весит значительно больше своих оппонентов?

— Не видел, чтобы Нурмагомедов сильно превосходил своих соперников в габаритах во время схватки. Думаю, его козырями являются выносливость и физическая сила. От раунда к раунду он практически не теряет в темпе и может наращивать обороты. Не стоит забывать и о высоком уровне мастерства.

— В среднем Хабиб сбрасывает 8 — 10 кг за последнюю неделю до боя. Не многовато?

— Не думаю. Это стандартная цифра для профессиональных бойцов.

— Сколько лишнего веса у вас остаётся за неделю до поединка?

— Примерно столько же. Конечно, не десять килограмм — около семи — восьми. Но всё индивидуально. Если Хабиб чувствует, что ему комфортно сгонять такую массу, то пусть продолжает в том же духе. Конечно, есть атлеты, которым приходится действительно тяжело. Высоким и худым бойцам будет значительно тяжелее избавляться от веса, чем низкорослым и широкоплечим.

— При подготовке к последним боям Нурмагомедов испытывал проблемы со сгонкой?

— Не замечал. Он пользуется услугами личного диетолога и сам говорил, что может спуститься на категорию ниже.

— После победы над Конором Макгрегором многие поспешили заявить, что Нурмагомедов превзошёл его в стойке. Согласны?

— Да. Хабиб был результативнее и даже потряс его своим правым боковым. В ударной технике он однозначно прибавил.

— Не думаете, что этот нокдаун был скорее результатом усталости Макгрегора, вызванной почти пятиминутной борцовской сессией с Нурмагомедовым?

— Это было во втором раунде. Не думаю, что Конор сильно выдохся к этому моменту. Он просто не ожидал этого. Хабиб здорово обманул его — качнул вниз, после чего пробил справа.

— Можно утверждать, что в стойке Нурмагомедов добился значительного прогресса?

— Несомненно. Вспомните хотя бы бой с Барбозой. Россиянин попал и ударом с ноги, и хуком, можно сказать, практически издевался над ним в последних раундах.

— Впоследствии Нурмагомедов много говорил о возможном переходе в бокс ради встречи с Флойдом Мейвезером…

— Хороший, денежный бой. Почему бы не попробовать. В боксе ему нечего терять, но при этом можно хорошо заработать.

— Пётр Ян недавно назвал Нурмагомедова незрелищным бойцом. На ваш взгляд, кто является самым ярким представителем лёгкого веса UFC?

— На ум приходит Барбоза, который имеет в своём активе сразу несколько классных нокаутов. Сюда я бы также отнёс того же Порье и его бывшего оппонента Гэтжи. У него очень интересная манера — он просто идёт вперёд. Всегда интересно смотреть, когда спортсмены уже по пояс в крови, но всё равно продолжают рубиться. Такое зрелище всегда будет нравиться людям.

— Стоит ожидать, что поединок между Нурмагомедовым и Порье получится именно таким?

— Всё может быть. Бой будет очень жаркий. Обоим есть, что терять. Один временный чемпион, другой — неоспоримый.

— После сражения с Максом Холлоуэем сложилось впечатление, что Порье не слишком вынослив, ведь к третьему раунду он серьёзно подустал. И это с учётом того, что они дрались исключительно на ногах…

— Не считаю, что у него есть проблемы с этим. В тот раз Дастин сделал ставку на силовые удары, из-за которых ты очень быстро устаёшь. Благо он попадал. В том случае, если бы они шли мимо, он бы вымотался ещё раньше.

— Абдулманап Нурмагомедов считает, что Порье способен выдержать от силы пару раундов с Хабибом. Согласны?

— Уверен, что Дастину будет тяжело. Мне тоже кажется, что Нурмагомедов выиграет досрочно. По моим ощущениям, бой может закончиться в конце второго раунда, середине третьего или в четвёртом.

— Как сообщили в UFC, в социальных сетях большинство российских болельщиков выражает поддержку Порье, а не Нурмагомедову. Как считаете, с чем это связано?

— Не уверен, правда это или нет. Лично я болею за Хабиба. Он мне ближе, чем Дастин. Порье я вообще не знаю.

— Турнир пройдёт в Абу-Даби и по сути считается домашним шоу для Хабиба. Как считаете, почему UFC не организовал защиту титула Нурмагомедова в России?

— Насколько я помню, он сам изъявил желание выступить в Объединённых Арабских Эмиратах. UFC пошёл ему навстречу, поставил его во главе карда.

— Как думаете, стоит ожидать появления Макгрегора на турнире в Абу-Даби?

— Не думаю. Зачем ему это делать? Чтобы подкинуть дров в костёр? Считаю, что это глупо. Тем более сам Хабиб предупреждал, что в этом случае может последовать ответная реакция. Конор и так погряз в скандалах. Нет смысла ещё портить свой имидж.

— Президент UFC Дана Уайт объявил, что видит Тони Фергюсона следующим претендентом на титул. Согласны?

— Это логично. Он бывший временный чемпион, имеет в активе впечатляющую победную серию. Тем более у Тони с Хабибом есть история — сначала один не смог выйти на бой из-за травмы, потом другой. Кроме того, Фергюсон постоянно пытается донимать Нурмагомедова в Instagram.