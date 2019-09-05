Уайт заявил, что предложит Фергюсону поединок с победителем боя Нурмагомедов — Порье
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«Если Тони Фергюсон будет готов, мы предложим ему такую возможность. Хабиб — большая звезда, это его первый поединок после дисквалификации. Порье также выигрывал у лучших в мире, включая Холлоуэя. Это будет большой поединок», — цитирует Уайта ESPN.
В настоящее время титулом чемпиона UFC в лёгком весе владеет Хабиб Нурмагомедов. Россиянин проведёт очередную защиту титула 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Ранее Тактаров назвал правильным решение Нурмагомедова отказаться от общения со СМИ.