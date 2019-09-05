Уайт заявил, что предложит Фергюсону поединок с победителем боя Нурмагомедов — Порье

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший временный чемпион организации в лёгком весе Тони Фергюсон может стать следующим претендентом на титул.

«Если Тони Фергюсон будет готов, мы предложим ему такую возможность. Хабиб — большая звезда, это его первый поединок после дисквалификации. Порье также выигрывал у лучших в мире, включая Холлоуэя. Это будет большой поединок», — цитирует Уайта ESPN.

В настоящее время титулом чемпиона UFC в лёгком весе владеет Хабиб Нурмагомедов. Россиянин проведёт очередную защиту титула 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее Тактаров назвал правильным решение Нурмагомедова отказаться от общения со СМИ.