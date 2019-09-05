Тактаров назвал правильным решение Нурмагомедова отказаться от общения со СМИ

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказался о решении обладателя титула организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова отказаться от общения с представителями прессы перед поединком с американцем Дастином Порье.
Тактаров назвал правильным решение Нурмагомедова отказаться от общения со СМИ
  • © ufc / instagram

«Всё правильно. Может, он плохо себя чувствует. Сейчас самое главное, как он себя чувствует. Если ему общение с прессой мешает в подготовке к бою и это отразится на результате боя, то незачем это общение с прессой», — цитирует Тактарова Sport24.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал о гонораре россиянина за бой с Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить