Тактаров назвал правильным решение Нурмагомедова отказаться от общения со СМИ

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказался о решении обладателя титула организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова отказаться от общения с представителями прессы перед поединком с американцем Дастином Порье.

«Всё правильно. Может, он плохо себя чувствует. Сейчас самое главное, как он себя чувствует. Если ему общение с прессой мешает в подготовке к бою и это отразится на результате боя, то незачем это общение с прессой», — цитирует Тактарова Sport24.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал о гонораре россиянина за бой с Порье.