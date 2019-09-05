Менеджер Нурмагомедова рассказал о гонораре россиянина за бой с Порье
- @khabib_nurmagomedov / Instagram
«Суммы мы не оглашаем. Если у бойцов есть желание, они сами могут рассказать, какие у них гонорары. Единственное, что могу сказать — гонорар хороший. Жаловаться — грех», — цитирует менеджера «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что его клиент является международной звездой с огромной армией болельщиков, из-за чего он уже стоит больше Макгрегора. Магомедов также ответил, могут ли организаторы турнира UFC 242 принимать участие в финансировании гонораров бойцов.
«Это уже договор между организаторами и UFC. Мы работаем только через промоушен. У нас нет договорённостей с организаторами и третьими лицами», — сказал Магомедов.
Титульный поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.
Ранее российский боец Шамиль Абдурахимов заявил, что верит отцу Нурмагомедова по поводу того, сколько Порье сможет продержаться в предстоящем бою.