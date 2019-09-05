Менеджер Нурмагомедова рассказал о гонораре россиянина за бой с Порье

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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию, согласно которой россиянин за поединок с американцем Дастином Порье получит больший оклад, чем за бой с ирландцем Конором Макгрегором.
Менеджер Нурмагомедова рассказал о гонораре россиянина за бой с Порье
  • @khabib_nurmagomedov / Instagram

«Суммы мы не оглашаем. Если у бойцов есть желание, они сами могут рассказать, какие у них гонорары. Единственное, что могу сказать — гонорар хороший. Жаловаться — грех», — цитирует менеджера «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что его клиент является международной звездой с огромной армией болельщиков, из-за чего он уже стоит больше Макгрегора. Магомедов также ответил, могут ли организаторы турнира UFC 242 принимать участие в финансировании гонораров бойцов.

«Это уже договор между организаторами и UFC. Мы работаем только через промоушен. У нас нет договорённостей с организаторами и третьими лицами», — сказал Магомедов.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее российский боец Шамиль Абдурахимов заявил, что верит отцу Нурмагомедова по поводу того, сколько Порье сможет продержаться в предстоящем бою.

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