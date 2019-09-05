Абдурахимов: верю отцу Нурмагомедова, что Порье продержится не более восьми минут

Российский боец Шамиль Абдурахимов прокомментировал слова отца Хабиба Нурмагомедова, что Дастин Порье способен продержаться не более 7—8 минут в бою с его сыном на турнире UFC 242.

РИА Новости

«Абдулманап — опытный тренер. За его плечами работа со многими учениками. Если он так считает, то ему можно верить», — заявил Абдурахимов в интервью RT. Ранее Абдурахимов объяснил, почему Дастин Порье на голову хуже Хабиба Нурмагомедова.