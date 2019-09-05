Абдурахимов не считает Порье серьёзным соперником для Нурмагомедова

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Российский боец Шамиль Абдурахимов объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов на голову выше Дастина Порье.
Абдурахимов не считает Порье серьёзным соперником для Нурмагомедова
  • © Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Нурмагомедов на другом уровне. Достаточно вспомнить поединок между Порье и Холлоуэем. Посмотрите на Макса — он очень худощав, но Дастин ни разу не перевёл его в партер. Это говорит о том, на что он способен в грэпплинге», — заявил Абдурахимов в интервью RT.

По словам тяжеловеса, у каждого бойца есть шанс выиграть, но Нурмагомедов понимает всю ответственность и не позволит себе потерять концентрацию.

«Не могу сказать, что я всерьёз опасаюсь за его настрой. Хабиб говорит, что он превосходит Дастина во всём. Думаю, так и есть», — добавил Абдурахимов.

Ранее сообщалось, что чемпион Нурмагомедов отказался от общения с журналистами перед поединком с Порье.

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